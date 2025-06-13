https://1prime.ru/20250613/izrail-858457006.html

Израиль заявил об уничтожении баллистических ракет Ирана

Израиль заявил об уничтожении баллистических ракет Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ

Израиль заявил об уничтожении баллистических ракет Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении в Иране баллистических ракет, нацеленных на Государство Израиль. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T11:46+0300

2025-06-13T11:46+0300

2025-06-13T11:46+0300

израиль

иран

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении в Иране баллистических ракет, нацеленных на Государство Израиль. "ВВС уничтожили баллистические ракеты, нацеленные на Государство Израиль", - сообщила армейская пресс-служба, сопроводив свой пост видео с соответствующими израильскими авиаударами по Ирану.

https://1prime.ru/20250613/izrail-858455961.html

израиль

иран

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израиль, иран