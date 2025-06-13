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Израиль продолжил перехват выпущенных из Ирана беспилотников - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Израиль продолжил перехват выпущенных из Ирана беспилотников
Израиль продолжил перехват выпущенных из Ирана беспилотников - 13.06.2025, ПРАЙМ
Израиль продолжил перехват выпущенных из Ирана беспилотников
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает перехват БПЛА, которые выпустил Иран по еврейскому государству, сообщила в пятницу пресс-служба армии. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T13:11+0300
2025-06-13T13:11+0300
иран
израиль
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает перехват БПЛА, которые выпустил Иран по еврейскому государству, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "Израильские ВВС продолжают операции по перехвату беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
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иран, израиль
ИРАН, ИЗРАИЛЬ
13:11 13.06.2025
 
Израиль продолжил перехват выпущенных из Ирана беспилотников

ЦАХАЛ: Израиль продолжает перехват иранских БПЛА, запущенных в сторону государства

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает перехват БПЛА, которые выпустил Иран по еврейскому государству, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
"Израильские ВВС продолжают операции по перехвату беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
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