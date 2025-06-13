https://1prime.ru/20250613/izrail-858459660.html

Израиль вновь атаковал иранский ядерный объект в Натанзе

Израиль вновь атаковал иранский ядерный объект в Натанзе - 13.06.2025, ПРАЙМ

Израиль вновь атаковал иранский ядерный объект в Натанзе

Израиль вновь нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где обогащается уран, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T13:21+0300

2025-06-13T13:21+0300

2025-06-13T13:21+0300

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иран

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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Израиль вновь нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где обогащается уран, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. "Несколькими минутами ранее сионистский режим осуществил новые атаки и агрессию, ударив в районе городов Тебриз, Шираз, а также ядерного объекта в Натанзе", - написала она в своем Telegram-канале. Ранее Натанз подвергся ударам и, как заявили власти Ирана, получил ущерб, однако утечек радиации не было. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

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израиль, иран