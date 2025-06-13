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МИД Израиля озвучил цель продолжающейся операции против Ирана

МИД Израиля озвучил цель продолжающейся операции против Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ

МИД Израиля озвучил цель продолжающейся операции против Ирана

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в беседе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро заявил, что операция против Ирана будет продолжена и ее целью является... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T13:41+0300

2025-06-13T13:41+0300

2025-06-13T13:41+0300

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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в беседе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро заявил, что операция против Ирана будет продолжена и ее целью является устранение угроз существованию Израиля. "Глава МИД Израиля Гидеон Саар недавно провел беседу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро… Министр Саар пояснил, что операция будет продолжена, а ее цель - устранение угроз самому существованию Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы израильского МИД. В пресс-службе добавили, что Саар также поблагодарил министра иностранных дел Франции за его заявление сегодня утром о признании права Израиля на самооборону. Ранее в пятницу Барро отметил, что французская сторона неоднократно выражала глубокую обеспокоенность ядерной программой Ирана, в частности, в резолюции, недавно принятой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Он также заявил, что Франция признает право Израиля на самооборону от любого нападения и призвал задействовать все дипломатические каналы, чтобы разрядить напряженность, уточнив, что Франция полностью готова содействовать этому. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

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израиль, иран, мид, магатэ