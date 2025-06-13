https://1prime.ru/20250613/izrail-858462522.html
Израиль намерен убедить США присоединиться к операции против Ирана
Израиль намерен убедить США присоединиться к операции против Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ
Израиль намерен убедить США присоединиться к операции против Ирана
Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к его операции против Ирана, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на источники. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T14:56+0300
2025-06-13T14:56+0300
2025-06-13T14:56+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к его операции против Ирана, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на источники. "Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к его продолжающимся операциям против иранских ядерных объектов и военных целей", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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Политика, ИЗРАИЛЬ, США, ИРАН
Израиль намерен убедить США присоединиться к операции против Ирана
Jerusalem Post: Израиль пытается убедить США присоединиться к операции против Ирана
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к его операции против Ирана, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на источники.
"Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к его продолжающимся операциям против иранских ядерных объектов и военных целей", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
МИД Израиля озвучил цель продолжающейся операции против Ирана