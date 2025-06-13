https://1prime.ru/20250613/izrail-858466180.html

"Нет сомнений": на Западе раскрыли истинную причину атак Израиля по Ирану

"Нет сомнений": на Западе раскрыли истинную причину атак Израиля по Ирану - 13.06.2025, ПРАЙМ

"Нет сомнений": на Западе раскрыли истинную причину атак Израиля по Ирану

Американский военный аналитик Скотт Риттер считает, что атаки Израиля на ядерные объекты Ирана были вызваны не столько военными соображениями, сколько... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T17:34+0300

2025-06-13T17:34+0300

2025-06-13T17:34+0300

политика

скотт риттер

иран

израиль

запад

магатэ

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Американский военный аналитик Скотт Риттер считает, что атаки Израиля на ядерные объекты Ирана были вызваны не столько военными соображениями, сколько изменением баланса власти в Тегеране. Об этом он написал в своей статье на платформе Substack."Текущие сообщения свидетельствуют о том, что Иран может объявить войну Израилю. Такое заявление превратило бы этот конфликт в экзистенциальную борьбу. Нет никаких сомнений в том, чью сторону примут США. Это означает, что в конечном итоге — скорее рано, чем поздно — Соединенные Штаты объединят свою военную мощь с Израилем, чтобы добиться стратегического поражения Ирана. Стратегическое поражение — это эвфемизм для смены режима", — написал Риттер.Кроме того, аналитик также подчеркнул, что один из ключевых замыслов Израиля при нанесении ударов заключался в попытке устранения руководства иранских военных и представителей оборонной промышленности, участвовавших в реализации ядерной программы страны.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию "Восходящий лев", в рамках которой израильская авиация атаковала военные объекты, связанные с ядерной программой Ирана. Удары были нанесены по различным районам страны, включая столицу — Тегеран. В результате авиаударов были ликвидированы высокопоставленные военные, включая начальника Генерального штаба, командующих КСИР, а также нескольких ключевых специалистов в области ядерных разработок.Атакам также подвергся ядерный объект в Натанзе, а также военные позиции на северо-западе страны. Первоначально МАГАТЭ заявило, что ядерные объекты в Натанзе и Фордо не пострадали, однако позднее иранские власти сообщили о повреждениях на предприятии по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

https://1prime.ru/20250613/netanyakhu-858464344.html

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скотт риттер, иран, израиль, запад, магатэ