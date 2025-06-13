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"Нет сомнений": на Западе раскрыли истинную причину атак Израиля по Ирану - 13.06.2025, ПРАЙМ
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"Нет сомнений": на Западе раскрыли истинную причину атак Израиля по Ирану
"Нет сомнений": на Западе раскрыли истинную причину атак Израиля по Ирану - 13.06.2025, ПРАЙМ
"Нет сомнений": на Западе раскрыли истинную причину атак Израиля по Ирану
Американский военный аналитик Скотт Риттер считает, что атаки Израиля на ядерные объекты Ирана были вызваны не столько военными соображениями, сколько... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T17:34+0300
2025-06-13T17:34+0300
политика
скотт риттер
иран
израиль
запад
магатэ
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Американский военный аналитик Скотт Риттер считает, что атаки Израиля на ядерные объекты Ирана были вызваны не столько военными соображениями, сколько изменением баланса власти в Тегеране. Об этом он написал в своей статье на платформе Substack."Текущие сообщения свидетельствуют о том, что Иран может объявить войну Израилю. Такое заявление превратило бы этот конфликт в экзистенциальную борьбу. Нет никаких сомнений в том, чью сторону примут США. Это означает, что в конечном итоге — скорее рано, чем поздно — Соединенные Штаты объединят свою военную мощь с Израилем, чтобы добиться стратегического поражения Ирана. Стратегическое поражение — это эвфемизм для смены режима", — написал Риттер.Кроме того, аналитик также подчеркнул, что один из ключевых замыслов Израиля при нанесении ударов заключался в попытке устранения руководства иранских военных и представителей оборонной промышленности, участвовавших в реализации ядерной программы страны.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию "Восходящий лев", в рамках которой израильская авиация атаковала военные объекты, связанные с ядерной программой Ирана. Удары были нанесены по различным районам страны, включая столицу — Тегеран. В результате авиаударов были ликвидированы высокопоставленные военные, включая начальника Генерального штаба, командующих КСИР, а также нескольких ключевых специалистов в области ядерных разработок.Атакам также подвергся ядерный объект в Натанзе, а также военные позиции на северо-западе страны. Первоначально МАГАТЭ заявило, что ядерные объекты в Натанзе и Фордо не пострадали, однако позднее иранские власти сообщили о повреждениях на предприятии по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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иран
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скотт риттер, иран, израиль, запад, магатэ
Политика, Скотт Риттер, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ЗАПАД, МАГАТЭ
17:34 13.06.2025
 
"Нет сомнений": на Западе раскрыли истинную причину атак Израиля по Ирану

Риттер: Израиль атаками по Ирану желает добиться смены правящего режима

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрохожие на мосту в Тель-Авиве
Прохожие на мосту в Тель-Авиве - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Американский военный аналитик Скотт Риттер считает, что атаки Израиля на ядерные объекты Ирана были вызваны не столько военными соображениями, сколько изменением баланса власти в Тегеране. Об этом он написал в своей статье на платформе Substack.
"Текущие сообщения свидетельствуют о том, что Иран может объявить войну Израилю. Такое заявление превратило бы этот конфликт в экзистенциальную борьбу. Нет никаких сомнений в том, чью сторону примут США. Это означает, что в конечном итоге — скорее рано, чем поздно — Соединенные Штаты объединят свою военную мощь с Израилем, чтобы добиться стратегического поражения Ирана. Стратегическое поражение — это эвфемизм для смены режима", — написал Риттер.
Кроме того, аналитик также подчеркнул, что один из ключевых замыслов Израиля при нанесении ударов заключался в попытке устранения руководства иранских военных и представителей оборонной промышленности, участвовавших в реализации ядерной программы страны.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию "Восходящий лев", в рамках которой израильская авиация атаковала военные объекты, связанные с ядерной программой Ирана. Удары были нанесены по различным районам страны, включая столицу — Тегеран. В результате авиаударов были ликвидированы высокопоставленные военные, включая начальника Генерального штаба, командующих КСИР, а также нескольких ключевых специалистов в области ядерных разработок.
Атакам также подвергся ядерный объект в Натанзе, а также военные позиции на северо-западе страны. Первоначально МАГАТЭ заявило, что ядерные объекты в Натанзе и Фордо не пострадали, однако позднее иранские власти сообщили о повреждениях на предприятии по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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