Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпред Израиля при ООН сообщил о причинах и целях атаки на Иран - 13.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250613/izrail-858467320.html
Постпред Израиля при ООН сообщил о причинах и целях атаки на Иран
Постпред Израиля при ООН сообщил о причинах и целях атаки на Иран - 13.06.2025, ПРАЙМ
Постпред Израиля при ООН сообщил о причинах и целях атаки на Иран
Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон объяснил последние удары по Ирану тем, что Тегеран якобы готовил внезапное нападение на Израиль. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T18:24+0300
2025-06-13T18:33+0300
происшествия
атака
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846776923_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_72594cb5d7e450b82687468f796317e0.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн - ПРАЙМ. Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон объяснил последние удары по Ирану тем, что Тегеран якобы готовил внезапное нападение на Израиль."Израиль обнаружил убедительные доказательства, что иранский режим планировал внезапное нападение, координируясь со своими прокси-группами. Они планировали вторжение со всех сторон, с тысячами террористов и тысячами снарядов", - сказал Данон журналистам.Он отметил, что пока не знает, сколько продлится операция против Ирана, но будет действовать до устранения угрозы со стороны Тегерана.По словам Данона, Израиль ожидает, что Совет Безопасности ООН на экстренном заседании в пятницу "с пониманием" отнесется к аргументам еврейского государства в пользу атаки на иранские объекты.Дипломат подчеркнул, что израильская армия сделала всё возможное для минимизации ущерба мирному населению Ирана во время проведенной операции.Израиль, как заявил Данон, стремится не только остановить ядерную программу Ирана, но и "добиться прекращения разработки баллистических ракет" Тегераном.
https://1prime.ru/20250613/izrail-858466180.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846776923_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_1784a7ff00e8b2ad3a0fbfa8752158c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
атака, иран
Происшествия, атака, ИРАН
18:24 13.06.2025 (обновлено: 18:33 13.06.2025)
 
Постпред Израиля при ООН сообщил о причинах и целях атаки на Иран

Постпред при ООН: Израиль атаковал Иран, чтобы предотвратить вторжение Тегерана

© Фото : UN Photo/Loey FelipeСовет безопасности ООН
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 июн - ПРАЙМ. Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон объяснил последние удары по Ирану тем, что Тегеран якобы готовил внезапное нападение на Израиль.
"Израиль обнаружил убедительные доказательства, что иранский режим планировал внезапное нападение, координируясь со своими прокси-группами. Они планировали вторжение со всех сторон, с тысячами террористов и тысячами снарядов", - сказал Данон журналистам.
Он отметил, что пока не знает, сколько продлится операция против Ирана, но будет действовать до устранения угрозы со стороны Тегерана.
По словам Данона, Израиль ожидает, что Совет Безопасности ООН на экстренном заседании в пятницу "с пониманием" отнесется к аргументам еврейского государства в пользу атаки на иранские объекты.
Дипломат подчеркнул, что израильская армия сделала всё возможное для минимизации ущерба мирному населению Ирана во время проведенной операции.
Израиль, как заявил Данон, стремится не только остановить ядерную программу Ирана, но и "добиться прекращения разработки баллистических ракет" Тегераном.
Прохожие на мосту в Тель-Авиве - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
"Нет сомнений": на Западе раскрыли истинную причину атак Израиля по Ирану
17:34
 
ПроисшествияатакаИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала