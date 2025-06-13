https://1prime.ru/20250613/izrail-858467320.html

Постпред Израиля при ООН сообщил о причинах и целях атаки на Иран

Постпред Израиля при ООН сообщил о причинах и целях атаки на Иран - 13.06.2025, ПРАЙМ

Постпред Израиля при ООН сообщил о причинах и целях атаки на Иран

Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон объяснил последние удары по Ирану тем, что Тегеран якобы готовил внезапное нападение на Израиль. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T18:24+0300

2025-06-13T18:24+0300

2025-06-13T18:33+0300

происшествия

атака

иран

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ВАШИНГТОН, 13 июн - ПРАЙМ. Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон объяснил последние удары по Ирану тем, что Тегеран якобы готовил внезапное нападение на Израиль."Израиль обнаружил убедительные доказательства, что иранский режим планировал внезапное нападение, координируясь со своими прокси-группами. Они планировали вторжение со всех сторон, с тысячами террористов и тысячами снарядов", - сказал Данон журналистам.Он отметил, что пока не знает, сколько продлится операция против Ирана, но будет действовать до устранения угрозы со стороны Тегерана.По словам Данона, Израиль ожидает, что Совет Безопасности ООН на экстренном заседании в пятницу "с пониманием" отнесется к аргументам еврейского государства в пользу атаки на иранские объекты.Дипломат подчеркнул, что израильская армия сделала всё возможное для минимизации ущерба мирному населению Ирана во время проведенной операции.Израиль, как заявил Данон, стремится не только остановить ядерную программу Ирана, но и "добиться прекращения разработки баллистических ракет" Тегераном.

https://1prime.ru/20250613/izrail-858466180.html

иран

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атака, иран