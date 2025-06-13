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Постпред Израиля при ООН сообщил о причинах и целях атаки на Иран
Постпред Израиля при ООН сообщил о причинах и целях атаки на Иран - 13.06.2025, ПРАЙМ
Постпред Израиля при ООН сообщил о причинах и целях атаки на Иран
Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон объяснил последние удары по Ирану тем, что Тегеран якобы готовил внезапное нападение на Израиль. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T18:24+0300
2025-06-13T18:24+0300
2025-06-13T18:33+0300
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ВАШИНГТОН, 13 июн - ПРАЙМ. Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон объяснил последние удары по Ирану тем, что Тегеран якобы готовил внезапное нападение на Израиль."Израиль обнаружил убедительные доказательства, что иранский режим планировал внезапное нападение, координируясь со своими прокси-группами. Они планировали вторжение со всех сторон, с тысячами террористов и тысячами снарядов", - сказал Данон журналистам.Он отметил, что пока не знает, сколько продлится операция против Ирана, но будет действовать до устранения угрозы со стороны Тегерана.По словам Данона, Израиль ожидает, что Совет Безопасности ООН на экстренном заседании в пятницу "с пониманием" отнесется к аргументам еврейского государства в пользу атаки на иранские объекты.Дипломат подчеркнул, что израильская армия сделала всё возможное для минимизации ущерба мирному населению Ирана во время проведенной операции.Израиль, как заявил Данон, стремится не только остановить ядерную программу Ирана, но и "добиться прекращения разработки баллистических ракет" Тегераном.
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атака, иран
Происшествия, атака, ИРАН
Постпред Израиля при ООН сообщил о причинах и целях атаки на Иран
Постпред при ООН: Израиль атаковал Иран, чтобы предотвратить вторжение Тегерана
ВАШИНГТОН, 13 июн - ПРАЙМ. Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон объяснил последние удары по Ирану тем, что Тегеран якобы готовил внезапное нападение на Израиль.
"Израиль обнаружил убедительные доказательства, что иранский режим планировал внезапное нападение, координируясь со своими прокси-группами. Они планировали вторжение со всех сторон, с тысячами террористов и тысячами снарядов", - сказал Данон журналистам.
Он отметил, что пока не знает, сколько продлится операция против Ирана, но будет действовать до устранения угрозы со стороны Тегерана.
По словам Данона, Израиль ожидает, что Совет Безопасности ООН на экстренном заседании в пятницу "с пониманием" отнесется к аргументам еврейского государства в пользу атаки на иранские объекты.
Дипломат подчеркнул, что израильская армия сделала всё возможное для минимизации ущерба мирному населению Ирана во время проведенной операции.
Израиль, как заявил Данон, стремится не только остановить ядерную программу Ирана, но и "добиться прекращения разработки баллистических ракет" Тегераном.
"Нет сомнений": на Западе раскрыли истинную причину атак Израиля по Ирану