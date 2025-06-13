Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали, что Израилю помогали не только США - 13.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250613/izrail-858473562.html
СМИ узнали, что Израилю помогали не только США
СМИ узнали, что Израилю помогали не только США - 13.06.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, что Израилю помогали не только США
Другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать ответный удар Ирана в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T23:53+0300
2025-06-13T23:53+0300
иран
удары
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e45a63a1a25e1f37295838163179728.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать ответный удар Ирана в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники. Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Иранские ракеты два раза попали по зданию министерства обороны Израиля, утверждает иранское госагентство IRNA. "Другие страны в регионе также помогали противовоздушной обороне Израиля… тем же образом, что и в прошлые иранские атаки по Израилю", - указывает телеканал. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
https://1prime.ru/20250613/karlson-858472892.html
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2816b255f52063d5e55902178d739ea2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, удары, сша
ИРАН, удары, США
23:53 13.06.2025
 
СМИ узнали, что Израилю помогали не только США

CNN: помимо США, Израилю помогали отражать ответный удар Ирана другие страны

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать ответный удар Ирана в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники.
Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Иранские ракеты два раза попали по зданию министерства обороны Израиля, утверждает иранское госагентство IRNA.
"Другие страны в регионе также помогали противовоздушной обороне Израиля… тем же образом, что и в прошлые иранские атаки по Израилю", - указывает телеканал.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Карлсон выступил с обвинениями в адрес Трампа
Вчера, 23:12
 
ИРАНударыСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала