https://1prime.ru/20250613/izrail-858473562.html

СМИ узнали, что Израилю помогали не только США

СМИ узнали, что Израилю помогали не только США - 13.06.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, что Израилю помогали не только США

Другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать ответный удар Ирана в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T23:53+0300

2025-06-13T23:53+0300

2025-06-13T23:53+0300

иран

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать ответный удар Ирана в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники. Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Иранские ракеты два раза попали по зданию министерства обороны Израиля, утверждает иранское госагентство IRNA. "Другие страны в регионе также помогали противовоздушной обороне Израиля… тем же образом, что и в прошлые иранские атаки по Израилю", - указывает телеканал. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

https://1prime.ru/20250613/karlson-858472892.html

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иран, удары, сша