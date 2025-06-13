https://1prime.ru/20250613/karlson-858472892.html
Карлсон выступил с обвинениями в адрес Трампа
Карлсон выступил с обвинениями в адрес Трампа - 13.06.2025, ПРАЙМ
Карлсон выступил с обвинениями в адрес Трампа
Политический комментатор и журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп знал о готовившемся ударе Израиля по Ирану, что делает его... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T23:12+0300
2025-06-13T23:12+0300
2025-06-13T23:12+0300
политика
такер карлсон
обвинение
дональд трамп
атака
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a278a5739e38ed630241c67f9c76a3e.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн – ПРАЙМ. Политический комментатор и журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп знал о готовившемся ударе Израиля по Ирану, что делает его соучастником этих событий. "США не просто знали, что атака произойдёт, — они помогали Израилю её осуществить. Годы военной помощи, поставок оружия, координация действий — всё это делает нашу страну частью происходящего", — написал Карлсон в своей утренней рассылке, комментируя последние события на Ближнем Востоке. Он отметил, что политики, заявляющие о приверженности принципу "Америка прежде всего", теперь не могут убедительно утверждать, что США не причастны к операции. "Наша страна увязла в этом по уши", — подчеркнул Карлсон. По его словам, Израиль в ходе удара уничтожил ключевой ядерный объект в Иране, как минимум пять военных баз, а также, по сообщениям, ликвидировал командующего КСИР и других высокопоставленных офицеров. В ответ Иран выпустил более 100 ракет. Карлсон также напомнил, что Трамп сам признал: он знал о планах Израиля и не был удивлён атакой. Несмотря на это, президент выразил надежду, что произошедшее поможет вернуть Иран за стол переговоров по ядерной программе. "Стоит немного отстраниться и спросить: как всё это помогает Соединённым Штатам? В голове не приходит ни одного разумного ответа", — заключил Карлсон.
https://1prime.ru/20250613/tramp-858462657.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_391155404f36cd22345b7809867a325a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
такер карлсон, обвинение, дональд трамп, атака, иран
Политика, Такер Карлсон, обвинение, Дональд Трамп, атака, ИРАН
Карлсон выступил с обвинениями в адрес Трампа
Карлсон: Соединенные Штаты помогали Израилю осуществить атаку на Иран
ВАШИНГТОН, 13 июн – ПРАЙМ. Политический комментатор и журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп знал о готовившемся ударе Израиля по Ирану, что делает его соучастником этих событий.
"США не просто знали, что атака произойдёт, — они помогали Израилю её осуществить. Годы военной помощи, поставок оружия, координация действий — всё это делает нашу страну частью происходящего", — написал Карлсон в своей утренней рассылке, комментируя последние события на Ближнем Востоке.
Он отметил, что политики, заявляющие о приверженности принципу "Америка прежде всего", теперь не могут убедительно утверждать, что США не причастны к операции. "Наша страна увязла в этом по уши", — подчеркнул Карлсон.
По его словам, Израиль в ходе удара уничтожил ключевой ядерный объект в Иране, как минимум пять военных баз, а также, по сообщениям, ликвидировал командующего КСИР и других высокопоставленных офицеров. В ответ Иран выпустил более 100 ракет.
Трамп надеется, что шестой раунд переговоров с Ираном состоится
Карлсон также напомнил, что Трамп сам признал: он знал о планах Израиля и не был удивлён атакой. Несмотря на это, президент выразил надежду, что произошедшее поможет вернуть Иран за стол переговоров по ядерной программе.
"Стоит немного отстраниться и спросить: как всё это помогает Соединённым Штатам? В голове не приходит ни одного разумного ответа", — заключил Карлсон.