https://1prime.ru/20250613/karlson-858472892.html

Карлсон выступил с обвинениями в адрес Трампа

Карлсон выступил с обвинениями в адрес Трампа - 13.06.2025, ПРАЙМ

Карлсон выступил с обвинениями в адрес Трампа

Политический комментатор и журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп знал о готовившемся ударе Израиля по Ирану, что делает его... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T23:12+0300

2025-06-13T23:12+0300

2025-06-13T23:12+0300

политика

такер карлсон

обвинение

дональд трамп

атака

иран

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ВАШИНГТОН, 13 июн – ПРАЙМ. Политический комментатор и журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп знал о готовившемся ударе Израиля по Ирану, что делает его соучастником этих событий. "США не просто знали, что атака произойдёт, — они помогали Израилю её осуществить. Годы военной помощи, поставок оружия, координация действий — всё это делает нашу страну частью происходящего", — написал Карлсон в своей утренней рассылке, комментируя последние события на Ближнем Востоке. Он отметил, что политики, заявляющие о приверженности принципу "Америка прежде всего", теперь не могут убедительно утверждать, что США не причастны к операции. "Наша страна увязла в этом по уши", — подчеркнул Карлсон. По его словам, Израиль в ходе удара уничтожил ключевой ядерный объект в Иране, как минимум пять военных баз, а также, по сообщениям, ликвидировал командующего КСИР и других высокопоставленных офицеров. В ответ Иран выпустил более 100 ракет. Карлсон также напомнил, что Трамп сам признал: он знал о планах Израиля и не был удивлён атакой. Несмотря на это, президент выразил надежду, что произошедшее поможет вернуть Иран за стол переговоров по ядерной программе. "Стоит немного отстраниться и спросить: как всё это помогает Соединённым Штатам? В голове не приходит ни одного разумного ответа", — заключил Карлсон.

https://1prime.ru/20250613/tramp-858462657.html

иран

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такер карлсон, обвинение, дональд трамп, атака, иран