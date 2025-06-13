Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предупредил о рисках при пользовании кассой самообслуживания - 13.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250613/kassa-858382018.html
Эксперт предупредил о рисках при пользовании кассой самообслуживания
Эксперт предупредил о рисках при пользовании кассой самообслуживания - 13.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о рисках при пользовании кассой самообслуживания
Кассы самообслуживания начали появляться в российских магазинах около 10-12 лет назад. Они удобны тем, что помогают сократить очереди в магазинах. Однако... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T03:03+0300
2025-06-13T03:03+0300
кассы
бизнес
торговля
торговые сети
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856778090_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4fe4080b10edf98791cd15f3fa4cff63.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Кассы самообслуживания начали появляться в российских магазинах около 10-12 лет назад. Они удобны тем, что помогают сократить очереди в магазинах. Однако использование таких касс несет определенные риски для покупателей, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота.Работа касс самообслуживания далеко не всегда вызывает восторг у покупателей - не все товары корректно сканируются и пробиваются, приходится часто вызывать ассистента. Кроме того, можно случайно отсканировать один товар два раза, не заметить этого и заплатить лишнее, указал эксперт.Также есть риск случайно оплатить товары человека, который сканировал продукцию до вас и не закрыл чек. Поэтому перед тем как начать пробивать свои товары, необходимо удостовериться, что на экране нет позиций других покупателей. После сканирования своих товаров стоит еще раз проверить список, чтобы убедиться в том, что вы не пробили случайно один и тот же товар несколько раз.Помимо прочего, кассы самообслуживания таят в себе и угрозу финансовой безопасности для покупателей."Расстояние между соседними кассами, как правило, небольшое, и недобросовестным гражданам проще увидеть номер пластиковой карты и CVV-код. Это создает риски для несанкционированного списания денежных средств с карт покупателей. В этой связи рекомендуется быть бдительным при использовании касс самообслуживания, смотреть по сторонам и отмечать подозрительных граждан, находящихся в непосредственной близости", - указал эксперт.В процессе оплаты картой эксперт посоветовал удерживать ее таким образом, чтобы большим пальцем закрывать часть цифр номера карты, а указательным прикрывать CVV-код.
https://1prime.ru/20240926/kod-851813926.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856778090_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bef60c753e065502d0c085c9d8575c33.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кассы, бизнес, торговля, торговые сети
кассы, Бизнес, торговля, торговые сети
03:03 13.06.2025
 
Эксперт предупредил о рисках при пользовании кассой самообслуживания

Эксперт Бархота: при пользовании кассой самообслуживания есть риск переплатить

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОткрытие первого магазина с автоматизированной системой покупок "Пятёрочка #налету"
Открытие первого магазина с автоматизированной системой покупок Пятёрочка #налету - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Кассы самообслуживания начали появляться в российских магазинах около 10-12 лет назад. Они удобны тем, что помогают сократить очереди в магазинах. Однако использование таких касс несет определенные риски для покупателей, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
Работа касс самообслуживания далеко не всегда вызывает восторг у покупателей - не все товары корректно сканируются и пробиваются, приходится часто вызывать ассистента. Кроме того, можно случайно отсканировать один товар два раза, не заметить этого и заплатить лишнее, указал эксперт.
Продавец принимает оплату за топливо в магазине на автозаправочной станции сети Газпромнефть, расположенной на Симферопольском шоссе. - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
ЦБ предложил использовать на кассах только один универсальный QR-код
26 сентября 2024, 18:39
Также есть риск случайно оплатить товары человека, который сканировал продукцию до вас и не закрыл чек. Поэтому перед тем как начать пробивать свои товары, необходимо удостовериться, что на экране нет позиций других покупателей. После сканирования своих товаров стоит еще раз проверить список, чтобы убедиться в том, что вы не пробили случайно один и тот же товар несколько раз.
Помимо прочего, кассы самообслуживания таят в себе и угрозу финансовой безопасности для покупателей.
"Расстояние между соседними кассами, как правило, небольшое, и недобросовестным гражданам проще увидеть номер пластиковой карты и CVV-код. Это создает риски для несанкционированного списания денежных средств с карт покупателей. В этой связи рекомендуется быть бдительным при использовании касс самообслуживания, смотреть по сторонам и отмечать подозрительных граждан, находящихся в непосредственной близости", - указал эксперт.
В процессе оплаты картой эксперт посоветовал удерживать ее таким образом, чтобы большим пальцем закрывать часть цифр номера карты, а указательным прикрывать CVV-код.
 
кассыБизнесторговляторговые сети
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала