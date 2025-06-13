https://1prime.ru/20250613/kassa-858382018.html
Эксперт предупредил о рисках при пользовании кассой самообслуживания
Эксперт предупредил о рисках при пользовании кассой самообслуживания - 13.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о рисках при пользовании кассой самообслуживания
Кассы самообслуживания начали появляться в российских магазинах около 10-12 лет назад. Они удобны тем, что помогают сократить очереди в магазинах. Однако... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T03:03+0300
2025-06-13T03:03+0300
2025-06-13T03:03+0300
кассы
бизнес
торговля
торговые сети
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856778090_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4fe4080b10edf98791cd15f3fa4cff63.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Кассы самообслуживания начали появляться в российских магазинах около 10-12 лет назад. Они удобны тем, что помогают сократить очереди в магазинах. Однако использование таких касс несет определенные риски для покупателей, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота.Работа касс самообслуживания далеко не всегда вызывает восторг у покупателей - не все товары корректно сканируются и пробиваются, приходится часто вызывать ассистента. Кроме того, можно случайно отсканировать один товар два раза, не заметить этого и заплатить лишнее, указал эксперт.Также есть риск случайно оплатить товары человека, который сканировал продукцию до вас и не закрыл чек. Поэтому перед тем как начать пробивать свои товары, необходимо удостовериться, что на экране нет позиций других покупателей. После сканирования своих товаров стоит еще раз проверить список, чтобы убедиться в том, что вы не пробили случайно один и тот же товар несколько раз.Помимо прочего, кассы самообслуживания таят в себе и угрозу финансовой безопасности для покупателей."Расстояние между соседними кассами, как правило, небольшое, и недобросовестным гражданам проще увидеть номер пластиковой карты и CVV-код. Это создает риски для несанкционированного списания денежных средств с карт покупателей. В этой связи рекомендуется быть бдительным при использовании касс самообслуживания, смотреть по сторонам и отмечать подозрительных граждан, находящихся в непосредственной близости", - указал эксперт.В процессе оплаты картой эксперт посоветовал удерживать ее таким образом, чтобы большим пальцем закрывать часть цифр номера карты, а указательным прикрывать CVV-код.
https://1prime.ru/20240926/kod-851813926.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856778090_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bef60c753e065502d0c085c9d8575c33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кассы, бизнес, торговля, торговые сети
кассы, Бизнес, торговля, торговые сети
Эксперт предупредил о рисках при пользовании кассой самообслуживания
Эксперт Бархота: при пользовании кассой самообслуживания есть риск переплатить
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Кассы самообслуживания начали появляться в российских магазинах около 10-12 лет назад. Они удобны тем, что помогают сократить очереди в магазинах. Однако использование таких касс несет определенные риски для покупателей, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
Работа касс самообслуживания далеко не всегда вызывает восторг у покупателей - не все товары корректно сканируются и пробиваются, приходится часто вызывать ассистента. Кроме того, можно случайно отсканировать один товар два раза, не заметить этого и заплатить лишнее, указал эксперт.
ЦБ предложил использовать на кассах только один универсальный QR-код
Также есть риск случайно оплатить товары человека, который сканировал продукцию до вас и не закрыл чек. Поэтому перед тем как начать пробивать свои товары, необходимо удостовериться, что на экране нет позиций других покупателей. После сканирования своих товаров стоит еще раз проверить список, чтобы убедиться в том, что вы не пробили случайно один и тот же товар несколько раз.
Помимо прочего, кассы самообслуживания таят в себе и угрозу финансовой безопасности для покупателей.
"Расстояние между соседними кассами, как правило, небольшое, и недобросовестным гражданам проще увидеть номер пластиковой карты и CVV-код. Это создает риски для несанкционированного списания денежных средств с карт покупателей. В этой связи рекомендуется быть бдительным при использовании касс самообслуживания, смотреть по сторонам и отмечать подозрительных граждан, находящихся в непосредственной близости", - указал эксперт.
В процессе оплаты картой эксперт посоветовал удерживать ее таким образом, чтобы большим пальцем закрывать часть цифр номера карты, а указательным прикрывать CVV-код.