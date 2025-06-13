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Эксперт предупредил о рисках при пользовании кассой самообслуживания

Эксперт предупредил о рисках при пользовании кассой самообслуживания - 13.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о рисках при пользовании кассой самообслуживания

Кассы самообслуживания начали появляться в российских магазинах около 10-12 лет назад. Они удобны тем, что помогают сократить очереди в магазинах. Однако... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T03:03+0300

2025-06-13T03:03+0300

2025-06-13T03:03+0300

кассы

бизнес

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Кассы самообслуживания начали появляться в российских магазинах около 10-12 лет назад. Они удобны тем, что помогают сократить очереди в магазинах. Однако использование таких касс несет определенные риски для покупателей, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота.Работа касс самообслуживания далеко не всегда вызывает восторг у покупателей - не все товары корректно сканируются и пробиваются, приходится часто вызывать ассистента. Кроме того, можно случайно отсканировать один товар два раза, не заметить этого и заплатить лишнее, указал эксперт.Также есть риск случайно оплатить товары человека, который сканировал продукцию до вас и не закрыл чек. Поэтому перед тем как начать пробивать свои товары, необходимо удостовериться, что на экране нет позиций других покупателей. После сканирования своих товаров стоит еще раз проверить список, чтобы убедиться в том, что вы не пробили случайно один и тот же товар несколько раз.Помимо прочего, кассы самообслуживания таят в себе и угрозу финансовой безопасности для покупателей."Расстояние между соседними кассами, как правило, небольшое, и недобросовестным гражданам проще увидеть номер пластиковой карты и CVV-код. Это создает риски для несанкционированного списания денежных средств с карт покупателей. В этой связи рекомендуется быть бдительным при использовании касс самообслуживания, смотреть по сторонам и отмечать подозрительных граждан, находящихся в непосредственной близости", - указал эксперт.В процессе оплаты картой эксперт посоветовал удерживать ее таким образом, чтобы большим пальцем закрывать часть цифр номера карты, а указательным прикрывать CVV-код.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кассы, бизнес, торговля, торговые сети