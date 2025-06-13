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Новый глава КСИР пообещал открыть "врата ада" для Израиля
Новый глава КСИР пообещал открыть "врата ада" для Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ
Новый глава КСИР пообещал открыть "врата ада" для Израиля
Новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Пакпур в обращении к верховному лидеру Ирана пообещал открыть "врата ада" для Израиля... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T18:51+0300
2025-06-13T18:51+0300
2025-06-13T18:51+0300
происшествия
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ответ
атака
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ТЕГЕРАН, 13 июн – ПРАЙМ. Новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Пакпур в обращении к верховному лидеру Ирана пообещал открыть "врата ада" для Израиля после ударов по Ирану. "С упованием на Всевышнего Господа… вскоре перед этим убивающим детей режимом откроются врата ада", – говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР. Пакпур был назначен командующим КСИР вместо Хосейна Салами, погибшего в результате удара Израиля. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.
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иран, ответ, атака
Происшествия, ИРАН, ответ, атака
Новый глава КСИР пообещал открыть "врата ада" для Израиля
Новый глава КСИР генерал Пакпур пообещал открыть для Израиля "врата ада"
ТЕГЕРАН, 13 июн – ПРАЙМ. Новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Пакпур в обращении к верховному лидеру Ирана пообещал открыть "врата ада" для Израиля после ударов по Ирану.
"С упованием на Всевышнего Господа… вскоре перед этим убивающим детей режимом откроются врата ада", – говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.
Пакпур был назначен командующим КСИР вместо Хосейна Салами, погибшего в результате удара Израиля.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
В США рассказали, чем Вашингтон помог Израилю в атаке на Иран
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.