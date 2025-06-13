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Цены на игрушки Лабубу в России достигли почти 20 тысяч рублей

Цены на игрушки Лабубу в России достигли почти 20 тысяч рублей - 13.06.2025, ПРАЙМ

Цены на игрушки Лабубу в России достигли почти 20 тысяч рублей

Стоимость оригинальных брелоков в виде зубастых эльфов Лабубу от китайской компании Popmart в российских магазинах может достигать почти 20 тысяч рублей - это в | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T08:20+0300

2025-06-13T08:20+0300

2025-06-13T08:20+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Стоимость оригинальных брелоков в виде зубастых эльфов Лабубу от китайской компании Popmart в российских магазинах может достигать почти 20 тысяч рублей - это в 13 раз выше, чем цена такой же игрушки в официальном магазине в Азии, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов PopMart. Недавно эти брелоки стали популярны по всему миру. Существуют три основные серии брелоков, которые отличаются цветами, позами и выражением лиц. Среди российских магазинов, которые изучило РИА Новости, самая дорогая Лабубу-брелок оказалась в офлайн-магазине игрушек в Москве. Там за самую новую серию просят 20 тысяч рублей, а за две более старые - по 12 тысяч. Крупный магазин, специализирующийся на продаже брендовых вещей, предлагает покупателям новую версию игрушки за 13,5 тысяч рублей, а сетевой магазин косметики - за 11,5 тысяч. В Москве также можно найти эту игрушку онлайн почти за 14 тысяч рублей. Старые серии продают дешевле новинки - за 10,9 тысячи и за 7,5 тысяч рублей соответственно. Более "лояльные" для покупателей цены оказались в онлайн-магазине, специализирующемся на зарубежных товарах, а также в магазинах для поклонников комиксов, манги и коллекционирования. Так, из-за рубежа брелок последней серии можно заказать примерно за 6,3 тысячи рублей, а старой – за 5,9 тысячи. В магазине комиксов предыдущие версии монстриков обойдутся в 4,5-5,6 тысячи рублей соответственно. Однако даже такие относительно "невысокие" цены не сопоставимы с оригинальной стоимостью этих фигурок в официальных магазинах в Азии. Например, брелоки всех основных версий игрушки в Сингапуре стоят по 1500 рублей - это в 13 раз дешевле максимальной цены в России. В Макао и Южной Корее Лабубу можно купить еще дешевле - за 1200 рублей. Официальные магазины в западных странах предлагают монстриков чуть дороже, но все же цены у них в разы ниже, чем у российских перекупщиков: в Нидерландах - почти 1800 рублей, в Великобритании - 1900 рублей, а в США - 1800 и 2300 рублей за старую и новую коллекции. Примечательно, что наценка реселлеров настолько велика, что стоимость обычных брелоков в магазинах в России становится сопоставимой с ценой больших кукол и статуй Лабубу за рубежом. Например, 40-сантиметровую куклу в Азии можно приобрести примерно за 6,6 тысячи рублей, а 56-сантиметровую статую в виде Зимомо, сородича Лабубу - примерно за 12-18 тысяч, в зависимости от версии. В то же время в одном из отечественных магазинов аналогичные куклы продаются почти за 35 тысяч рублей, а статуя - за 70 тысяч.

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бизнес, россия, азия, игрушки