https://1prime.ru/20250613/makron-858470192.html

Макрон заявил о готовности поддержать Израиль в случае ответа Ирана

Макрон заявил о готовности поддержать Израиль в случае ответа Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ

Макрон заявил о готовности поддержать Израиль в случае ответа Ирана

Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T21:03+0300

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происшествия

эммануэль макрон

иран

ответ

атака

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ПАРИЖ, 13 июн - ПРАЙМ. Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку", - ответил Макрон на пресс-конференции в Париже на вопрос, до какой степени Франция готова "поддерживать право Израиля на оборону". Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

https://1prime.ru/20250613/peregovory-858469430.html

иран

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эммануэль макрон, иран, ответ, атака