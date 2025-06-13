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Макрон заявил о готовности поддержать Израиль в случае ответа Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Макрон заявил о готовности поддержать Израиль в случае ответа Ирана
Макрон заявил о готовности поддержать Израиль в случае ответа Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ
Макрон заявил о готовности поддержать Израиль в случае ответа Ирана
Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T21:03+0300
2025-06-13T21:03+0300
происшествия
эммануэль макрон
иран
ответ
атака
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ПАРИЖ, 13 июн - ПРАЙМ. Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку", - ответил Макрон на пресс-конференции в Париже на вопрос, до какой степени Франция готова "поддерживать право Израиля на оборону". Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
https://1prime.ru/20250613/peregovory-858469430.html
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эммануэль макрон, иран, ответ, атака
Происшествия, Эммануэль Макрон, ИРАН, ответ, атака
21:03 13.06.2025
 
Макрон заявил о готовности поддержать Израиль в случае ответа Ирана

Макрон: если Иран ответит на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 13 июн - ПРАЙМ. Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку", - ответил Макрон на пресс-конференции в Париже на вопрос, до какой степени Франция готова "поддерживать право Израиля на оборону".
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля
20:15
 
ПроисшествияЭммануэль МакронИРАНответатака
 
 
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