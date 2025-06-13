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Отец Илона Маска восхитился трудолюбием китайцев - 13.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Отец Илона Маска восхитился трудолюбием китайцев
Отец Илона Маска восхитился трудолюбием китайцев - 13.06.2025, ПРАЙМ
Отец Илона Маска восхитился трудолюбием китайцев
Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в интервью РИА Новости восхитился трудолюбием китайцев, заявив, что они являются "отличными конкурентами". | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T03:21+0300
2025-06-13T03:21+0300
экономика
мировая экономика
общество
китай
сша
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в интервью РИА Новости восхитился трудолюбием китайцев, заявив, что они являются "отличными конкурентами". "Китай прекрасен. Китайский народ достоин восхищения. Они замечательные люди. Они такие умные. Как вы можете быть против китайского народа? Это смешно. И все же, конечно, они отличные конкуренты", - сказал Маск-старший, добавив, что китайцы дают мотивацию, чтобы "начать шевелиться и постараться сделать лучше, чем они". По его мнению, в сравнении с Китаем у США "дела идут не так уж плохо". "У меня есть кое-какие дела с китайской компанией, которая производит продукцию только для Китая, но их лаборатории находятся в Кремниевой долине. И там работает много китайцев, но также много и американцев. Так что это симбиотические отношения", - добавил он. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В среду представитель Китая на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что КНР и США провели углубленные, рациональные, профессиональные и откровенные торговые переговоры в Лондоне. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога.
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мировая экономика, общество , китай, сша, лондон, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, Общество , КИТАЙ, США, ЛОНДОН, Дональд Трамп
03:21 13.06.2025
 
Отец Илона Маска восхитился трудолюбием китайцев

Отец Илона Маска Эррол Маск назвал китайцев отличными конкурентами

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в интервью РИА Новости восхитился трудолюбием китайцев, заявив, что они являются "отличными конкурентами".
"Китай прекрасен. Китайский народ достоин восхищения. Они замечательные люди. Они такие умные. Как вы можете быть против китайского народа? Это смешно. И все же, конечно, они отличные конкуренты", - сказал Маск-старший, добавив, что китайцы дают мотивацию, чтобы "начать шевелиться и постараться сделать лучше, чем они".
По его мнению, в сравнении с Китаем у США "дела идут не так уж плохо".
"У меня есть кое-какие дела с китайской компанией, которая производит продукцию только для Китая, но их лаборатории находятся в Кремниевой долине. И там работает много китайцев, но также много и американцев. Так что это симбиотические отношения", - добавил он.
Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
В среду представитель Китая на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что КНР и США провели углубленные, рациональные, профессиональные и откровенные торговые переговоры в Лондоне. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоКИТАЙСШАЛОНДОНДональд Трамп
 
 
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