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МИД выступил с заявлением касательно атак Израиля по объектам Ирана

МИД выступил с заявлением касательно атак Израиля по объектам Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ

МИД выступил с заявлением касательно атак Израиля по объектам Ирана

МИД России прокомментировал эскалацию конфликта Израиля и Ирана после атак ЦАХАЛ по иранским объектам. Основные заявления — в материале агентства ПРАЙМ. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T12:30+0300

2025-06-13T12:30+0300

2025-06-13T12:43+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. МИД России прокомментировал эскалацию конфликта Израиля и Ирана после атак ЦАХАЛ по иранским объектам. Основные заявления — в материале агентства ПРАЙМ.Ключевые заявления:"Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы", - сообщается в заявлении МИД."Оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома"В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.

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