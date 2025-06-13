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МИД выступил с заявлением касательно атак Израиля по объектам Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ
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МИД выступил с заявлением касательно атак Израиля по объектам Ирана
МИД выступил с заявлением касательно атак Израиля по объектам Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ
МИД выступил с заявлением касательно атак Израиля по объектам Ирана
МИД России прокомментировал эскалацию конфликта Израиля и Ирана после атак ЦАХАЛ по иранским объектам. Основные заявления — в материале агентства ПРАЙМ. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T12:30+0300
2025-06-13T12:43+0300
политика
россия
мид
израиль
иран
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. МИД России прокомментировал эскалацию конфликта Израиля и Ирана после атак ЦАХАЛ по иранским объектам. Основные заявления — в материале агентства ПРАЙМ.Ключевые заявления:&quot;Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы&quot;, - сообщается в заявлении МИД.&quot;Оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома&quot;В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
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россия, мид, израиль, иран
Политика, РОССИЯ, МИД, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
12:30 13.06.2025 (обновлено: 12:43 13.06.2025)
 
МИД выступил с заявлением касательно атак Израиля по объектам Ирана

МИД: ответственность за последствия атак на Иран лежит полностью на израильских властях

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. МИД России прокомментировал эскалацию конфликта Израиля и Ирана после атак ЦАХАЛ по иранским объектам. Основные заявления — в материале агентства ПРАЙМ.

Ключевые заявления:

  • Россия считает неприемлемым удары Израиля по Ирану;

"Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы", - сообщается в заявлении МИД.

  • ответственность за последствия ударов по Ирану лежит полностью на руководстве Израиля;
  • Москва ждет от Гросси объективных оценок атак Израиля по иранским объектам;
  • Россия призывает стороны конфликта к сдержанности, чтобы не допустить эскалации;
  • удары Израиля по Ирану подорвали усилия по снижению напряженности вокруг иранской ядерной программы;

"Оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома"

  • урегулирование вокруг иранской ядерной программы после атак Израиля должно нести только дипломатическое решение;
  • Россия напоминает о готовности США провести новый раунд переговоров с Ираном по ядерной программе.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес удары по военной инфраструктуре Ирана
08:05
 
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