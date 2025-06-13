МИД выступил с заявлением касательно атак Израиля по объектам Ирана
МИД: ответственность за последствия атак на Иран лежит полностью на израильских властях
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. МИД России прокомментировал эскалацию конфликта Израиля и Ирана после атак ЦАХАЛ по иранским объектам. Основные заявления — в материале агентства ПРАЙМ.
Ключевые заявления:
- Россия считает неприемлемым удары Израиля по Ирану;
"Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы", - сообщается в заявлении МИД.
- ответственность за последствия ударов по Ирану лежит полностью на руководстве Израиля;
- Москва ждет от Гросси объективных оценок атак Израиля по иранским объектам;
- Россия призывает стороны конфликта к сдержанности, чтобы не допустить эскалации;
- удары Израиля по Ирану подорвали усилия по снижению напряженности вокруг иранской ядерной программы;
"Оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома"
- урегулирование вокруг иранской ядерной программы после атак Израиля должно нести только дипломатическое решение;
- Россия напоминает о готовности США провести новый раунд переговоров с Ираном по ядерной программе.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.