https://1prime.ru/20250613/mid-858465191.html

МИД обратился к россиянам, находящимся в зоне конфликта на Ближнем Востоке

МИД обратился к россиянам, находящимся в зоне конфликта на Ближнем Востоке - 13.06.2025, ПРАЙМ

МИД обратился к россиянам, находящимся в зоне конфликта на Ближнем Востоке

МИД РФ настоятельно призывает россиян не ездить в Иран и Израиль до стабилизации ситуации, срочно покинуть опасные районы при возможности, а в случае... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T16:18+0300

2025-06-13T16:18+0300

2025-06-13T16:24+0300

россия

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. МИД РФ настоятельно призывает россиян не ездить в Иран и Израиль до стабилизации ситуации, срочно покинуть опасные районы при возможности, а в случае необходимости обращаться по телефонам экстренной связи посольств России."В связи с резким обострением конфликта на Ближнем Востоке настоятельно призываем российских граждан воздерживаться от поездок в Израиль и Иран – до стабилизации ситуации, при возможности срочно покинуть небезопасные районы", - говорится в сообщении на сайте министерства.Россиян в зоне конфликта призывают проявлять максимальную осторожность и соблюдать меры личной безопасности, а именно не приближаться к военным объектам, избегать мест массового скопления людей, а также строго выполнять указания местных властей, при опасности следовать в укрытия."Внимательно следить за сообщениями/предупреждениями российских загранучреждений, авиакомпаний, туроператоров. В случае необходимости обращаться на телефоны экстренной связи посольств России (в Израиле: + 972 54 962 23 41, в Иране: + 98 21 6670-1161/63)", - призвали также в министерстве.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

https://1prime.ru/20250613/mid-858458287.html

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россия, мид, ближний восток, израиль, иран