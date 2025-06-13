https://1prime.ru/20250613/mid-858465191.html
МИД обратился к россиянам, находящимся в зоне конфликта на Ближнем Востоке
МИД обратился к россиянам, находящимся в зоне конфликта на Ближнем Востоке - 13.06.2025, ПРАЙМ
МИД обратился к россиянам, находящимся в зоне конфликта на Ближнем Востоке
МИД РФ настоятельно призывает россиян не ездить в Иран и Израиль до стабилизации ситуации, срочно покинуть опасные районы при возможности, а в случае... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T16:18+0300
2025-06-13T16:18+0300
2025-06-13T16:24+0300
россия
мид
ближний восток
израиль
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119341_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a20bad9afbead53ebcdb5da34ae71c01.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. МИД РФ настоятельно призывает россиян не ездить в Иран и Израиль до стабилизации ситуации, срочно покинуть опасные районы при возможности, а в случае необходимости обращаться по телефонам экстренной связи посольств России."В связи с резким обострением конфликта на Ближнем Востоке настоятельно призываем российских граждан воздерживаться от поездок в Израиль и Иран – до стабилизации ситуации, при возможности срочно покинуть небезопасные районы", - говорится в сообщении на сайте министерства.Россиян в зоне конфликта призывают проявлять максимальную осторожность и соблюдать меры личной безопасности, а именно не приближаться к военным объектам, избегать мест массового скопления людей, а также строго выполнять указания местных властей, при опасности следовать в укрытия."Внимательно следить за сообщениями/предупреждениями российских загранучреждений, авиакомпаний, туроператоров. В случае необходимости обращаться на телефоны экстренной связи посольств России (в Израиле: + 972 54 962 23 41, в Иране: + 98 21 6670-1161/63)", - призвали также в министерстве.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
https://1prime.ru/20250613/mid-858458287.html
ближний восток
израиль
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119341_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_162dd56380c44a7b1fa06ab4db7fd2ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид, ближний восток, израиль, иран
РОССИЯ, МИД, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
МИД обратился к россиянам, находящимся в зоне конфликта на Ближнем Востоке
МИД призвал находящимся в зоне конфликта на Ближнем Востоке россиянам быть осторожными
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. МИД РФ настоятельно призывает россиян не ездить в Иран и Израиль до стабилизации ситуации, срочно покинуть опасные районы при возможности, а в случае необходимости обращаться по телефонам экстренной связи посольств России.
"В связи с резким обострением конфликта на Ближнем Востоке настоятельно призываем российских граждан воздерживаться от поездок в Израиль и Иран – до стабилизации ситуации, при возможности срочно покинуть небезопасные районы", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Россиян в зоне конфликта призывают проявлять максимальную осторожность и соблюдать меры личной безопасности, а именно не приближаться к военным объектам, избегать мест массового скопления людей, а также строго выполнять указания местных властей, при опасности следовать в укрытия.
"Внимательно следить за сообщениями/предупреждениями российских загранучреждений, авиакомпаний, туроператоров. В случае необходимости обращаться на телефоны экстренной связи посольств России (в Израиле: + 972 54 962 23 41, в Иране: + 98 21 6670-1161/63)", - призвали также в министерстве.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
МИД выступил с заявлением касательно атак Израиля по объектам Ирана