Небензя обвинил Израиль в эскалации на Ближнем Востоке
Небензя: опасная эскалация на Ближнем Востоке происходит из-за действий Израиля
© РИА Новости . Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкВасилий Небензя на заседании Совета безопасности ООН
ООН, 13 июн - ПРАЙМ. Крайне опасная эскалация на Ближнем Востоке происходит из-за действий Израиля, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Ключевые заявления
- На наших глазах из-за действий Израиля происходит крайне опасная эскалация в Ближневосточном регионе, которая требует неотложного внимания Совета;
- атака Израиля против Ирана подталкивает регион к "масштабной ядерной катастрофе;
- Россия выражает соболезнование руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов;
- действия Израиля против Ирана являются грубым нарушением устава ООН и норм международного права, Россия их решительно осуждает;
- это ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль не утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение устава ООН и норм международного права;
- Запад делал все, чтобы подлить "масло в огонь эскалации" на Ближнем Востоке, подстрекая и подстегивая Израиль к радикальным шагам;
- Россия внимательно следит за действиями в нынешней ситуации секретариата МАГАТЭ, жизни и здоровья сотрудников которого были поставлены под угрозу вследствие израильской военной авантюры;
- Россия готова к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию и поиск способов устранения имеющихся противоречий мирным путем.