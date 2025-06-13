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Небензя обвинил Израиль в эскалации на Ближнем Востоке - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Небензя обвинил Израиль в эскалации на Ближнем Востоке
Небензя обвинил Израиль в эскалации на Ближнем Востоке - 13.06.2025, ПРАЙМ
Небензя обвинил Израиль в эскалации на Ближнем Востоке
Крайне опасная эскалация на Ближнем Востоке происходит из-за действий Израиля, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T22:42+0300
2025-06-13T22:59+0300
василий небензя
удары
ядерные объекты
иран
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ООН, 13 июн - ПРАЙМ. Крайне опасная эскалация на Ближнем Востоке происходит из-за действий Израиля, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.Ключевые заявления
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василий небензя, удары, ядерные объекты, иран
Василий Небензя, удары, ядерные объекты, ИРАН
22:42 13.06.2025 (обновлено: 22:59 13.06.2025)
 
Небензя обвинил Израиль в эскалации на Ближнем Востоке

Небензя: опасная эскалация на Ближнем Востоке происходит из-за действий Израиля

© РИА Новости . Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкВасилий Небензя на заседании Совета безопасности ООН
Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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ООН, 13 июн - ПРАЙМ. Крайне опасная эскалация на Ближнем Востоке происходит из-за действий Израиля, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Ключевые заявления
  • На наших глазах из-за действий Израиля происходит крайне опасная эскалация в Ближневосточном регионе, которая требует неотложного внимания Совета;
  • атака Израиля против Ирана подталкивает регион к "масштабной ядерной катастрофе;
  • Россия выражает соболезнование руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов;
  • действия Израиля против Ирана являются грубым нарушением устава ООН и норм международного права, Россия их решительно осуждает;
  • это ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль не утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение устава ООН и норм международного права;
  • Запад делал все, чтобы подлить "масло в огонь эскалации" на Ближнем Востоке, подстрекая и подстегивая Израиль к радикальным шагам;
  • Россия внимательно следит за действиями в нынешней ситуации секретариата МАГАТЭ, жизни и здоровья сотрудников которого были поставлены под угрозу вследствие израильской военной авантюры;
  • Россия готова к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию и поиск способов устранения имеющихся противоречий мирным путем.
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Россия запросила внеочередное заседание МАГАТЭ по ударам Израиля по Ирану
22:37
 
Василий Небензяударыядерные объектыИРАН
 
 
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