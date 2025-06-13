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Нетаньяху намерен провести телефонные переговоры с Путиным
Нетаньяху намерен провести телефонные переговоры с Путиным - 13.06.2025, ПРАЙМ
Нетаньяху намерен провести телефонные переговоры с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина, на фоне | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T15:56+0300
2025-06-13T15:56+0300
2025-06-13T16:36+0300
политика
израиль
иран
биньямин нетаньяху
владимир путин
телефонный разговор
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина, на фоне эскалации с Ираном, сообщила канцелярия премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции. В ближайшее время он также планирует обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании", - говорится в сообщении.
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израиль, иран, биньямин нетаньяху, владимир путин, телефонный разговор
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Телефонный разговор
Нетаньяху намерен провести телефонные переговоры с Путиным
Премьер Израиля Нетаньяху планирует переговоры с Путиным на фоне конфликта с Ираном
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина, на фоне эскалации с Ираном, сообщила канцелярия премьера.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции. В ближайшее время он также планирует обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании", - говорится в сообщении.
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