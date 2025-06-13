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Нетаньяху рассказал о планировании и подготовке операции против Ирана

Нетаньяху рассказал о планировании и подготовке операции против Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ

Нетаньяху рассказал о планировании и подготовке операции против Ирана

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дал указание предпринять действия против ядерной программы Ирана еще в ноябре 2024 года, и изначально эта... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T18:41+0300

2025-06-13T18:41+0300

2025-06-13T18:51+0300

происшествия

биньямин нетаньяху

атака

иран

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дал указание предпринять действия против ядерной программы Ирана еще в ноябре 2024 года, и изначально эта операция была намечена на апрель 2025 года, однако по разным причинам она откладывалась. "Я отдал распоряжение силовому блоку еще в ноябре 2024 года. Это распоряжение поступило через короткое время после ликвидации (лидера "Хезболлах" - ред) Хасана Насруллы... Я выбрал конец апреля 2025-го в качестве времени для действий, однако по разным причинам нам не удалось осуществить это в то время", - заявил Нетаньяху в видеообращении. Во время выступления премьер держал бумажный лист формата A4, который, по его словам, фактически является письменным распоряжением о ликвидации ядерной программы Ирана.Вместе с тем Нетаньяху заявил, что осознает, что ответный удар Ирана может быть очень тяжелым, и готовится минимизировать последствия."Против нас будет совершено нападение, и оно может быть очень тяжелым. Как я уже говорил, (за удары Израиля по Ирану - ред.) будет выставлен счет. Бесплатных войн не бывает. Мы готовимся уменьшить эту цену различными способами, которые я не стану здесь раскрывать. Граждане Израиля не должны пребывать в эйфории", - заявил Нетаньяху в видеообращении к нации.

https://1prime.ru/20250613/netanyakhu-858464344.html

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биньямин нетаньяху, атака, иран