https://1prime.ru/20250613/ogurtsy-858452873.html

Огурцы в России подешевели до минимума с октября 2024 года

Огурцы в России подешевели до минимума с октября 2024 года - 13.06.2025, ПРАЙМ

Огурцы в России подешевели до минимума с октября 2024 года

Средняя цена за килограмм огурцов в России в мае снизилась до 138,2 рубля - минимума с октября прошлого года, следует из данных Росстата, которые... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T08:35+0300

2025-06-13T08:35+0300

2025-06-13T08:35+0300

экономика

россия

огурцы

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/83974/98/839749812_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_e46b812d65199a788de15673c4ed5e21.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Средняя цена за килограмм огурцов в России в мае снизилась до 138,2 рубля - минимума с октября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализировало РИА Новости. Так, в мае стоимость огурцов составила 138,2 рубля за килограмм против 202,92 рубля в апреле. Последний раз дешевле они были в октябре прошлого года - 134,3 рубля за килограмм. Самые дешевые огурцы в России - в Ульяновской области, где они в среднем обойдутся в 88 рублей, а также в Дагестане (88,3 рубля) и Калмыкии (92,2 рубля). Кроме того, до наименьшего значения с ноября опустились цены на помидоры - в конце весны они стоили 220,9 рубля против 281,3 рубля в апреле. Самые бюджетные помидоры также в Дагестане и Калмыкии - килограмм стоит 152,2 и 158,4 рубля соответственно. В тройку также входит Орловская область со 166 рублями за килограмм томатов.

https://1prime.ru/20250612/rosstat-858431397.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, огурцы, цены