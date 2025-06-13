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Огурцы в России подешевели до минимума с октября 2024 года - 13.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250613/ogurtsy-858452873.html
Огурцы в России подешевели до минимума с октября 2024 года
Огурцы в России подешевели до минимума с октября 2024 года - 13.06.2025, ПРАЙМ
Огурцы в России подешевели до минимума с октября 2024 года
Средняя цена за килограмм огурцов в России в мае снизилась до 138,2 рубля - минимума с октября прошлого года, следует из данных Росстата, которые... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T08:35+0300
2025-06-13T08:35+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Средняя цена за килограмм огурцов в России в мае снизилась до 138,2 рубля - минимума с октября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализировало РИА Новости. Так, в мае стоимость огурцов составила 138,2 рубля за килограмм против 202,92 рубля в апреле. Последний раз дешевле они были в октябре прошлого года - 134,3 рубля за килограмм. Самые дешевые огурцы в России - в Ульяновской области, где они в среднем обойдутся в 88 рублей, а также в Дагестане (88,3 рубля) и Калмыкии (92,2 рубля). Кроме того, до наименьшего значения с ноября опустились цены на помидоры - в конце весны они стоили 220,9 рубля против 281,3 рубля в апреле. Самые бюджетные помидоры также в Дагестане и Калмыкии - килограмм стоит 152,2 и 158,4 рубля соответственно. В тройку также входит Орловская область со 166 рублями за килограмм томатов.
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россия, огурцы, цены
Экономика, РОССИЯ, огурцы, цены
08:35 13.06.2025
 
Огурцы в России подешевели до минимума с октября 2024 года

Росстат: средняя цена за килограмм огурцов в России снизилась до 138,2 рубля

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОгурцы
Огурцы - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Средняя цена за килограмм огурцов в России в мае снизилась до 138,2 рубля - минимума с октября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализировало РИА Новости.
Так, в мае стоимость огурцов составила 138,2 рубля за килограмм против 202,92 рубля в апреле. Последний раз дешевле они были в октябре прошлого года - 134,3 рубля за килограмм.
Самые дешевые огурцы в России - в Ульяновской области, где они в среднем обойдутся в 88 рублей, а также в Дагестане (88,3 рубля) и Калмыкии (92,2 рубля).
Кроме того, до наименьшего значения с ноября опустились цены на помидоры - в конце весны они стоили 220,9 рубля против 281,3 рубля в апреле.
Самые бюджетные помидоры также в Дагестане и Калмыкии - килограмм стоит 152,2 и 158,4 рубля соответственно. В тройку также входит Орловская область со 166 рублями за килограмм томатов.
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