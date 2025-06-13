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В ООН выразили обеспокоенность атаками Израиля по иранским объектам - 13.06.2025, ПРАЙМ
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В ООН выразили обеспокоенность атаками Израиля по иранским объектам
В ООН выразили обеспокоенность атаками Израиля по иранским объектам - 13.06.2025, ПРАЙМ
В ООН выразили обеспокоенность атаками Израиля по иранским объектам
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране, просит обе стороны проявлять максимальную сдержанность,... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T08:52+0300
2025-06-13T08:52+0300
политика
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране, просит обе стороны проявлять максимальную сдержанность, заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак. МИД исламской республики ранее заявил, что Тегеран требует "незамедлительных действий" от генсекретаря ООН в связи с ударами Израиля по Ирану. "Генеральный секретарь осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он особенно обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране в то время, когда между Ираном и Соединенными Штатами ведутся переговоры о статусе иранской ядерной программы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН. Кроме того, генеральный секретарь ООН просит обе стороны проявлять максимальную сдержанность, "избегая любой ценой" скатывания ситуации к "более глубокому конфликту".
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оон, израиль, иран
Политика, ООН, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
08:52 13.06.2025
 
В ООН выразили обеспокоенность атаками Израиля по иранским объектам

Генсек ООН Гутерреш призвал Израиль и Иран остановить эскалацию конфликта

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк"Флаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране, просит обе стороны проявлять максимальную сдержанность, заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.
МИД исламской республики ранее заявил, что Тегеран требует "незамедлительных действий" от генсекретаря ООН в связи с ударами Израиля по Ирану.
"Генеральный секретарь осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он особенно обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране в то время, когда между Ираном и Соединенными Штатами ведутся переговоры о статусе иранской ядерной программы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.
Кроме того, генеральный секретарь ООН просит обе стороны проявлять максимальную сдержанность, "избегая любой ценой" скатывания ситуации к "более глубокому конфликту".
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
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