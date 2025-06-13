https://1prime.ru/20250613/peregovory-858469430.html

Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля

Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ

Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T20:15+0300

2025-06-13T20:15+0300

2025-06-13T20:32+0300

политика

владимир путин

телефонный разговор

масуд пезешкиан

биньямин нетаньяху

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.Российский лидер выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов, передает пресс-служба Кремля.Как сообщается, Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Он напомнил, что российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. При этом в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин акцентировал важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами, а также выразил готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности, сообщили в Кремле.По итогам переговоров было условлено, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона."Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

https://1prime.ru/20250613/izrail-858467320.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, телефонный разговор, масуд пезешкиан, биньямин нетаньяху