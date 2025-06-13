https://1prime.ru/20250613/peregovory-858469430.html
Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля
Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T20:15+0300
2025-06-13T20:15+0300
2025-06-13T20:32+0300
политика
владимир путин
телефонный разговор
масуд пезешкиан
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.Российский лидер выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов, передает пресс-служба Кремля.Как сообщается, Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Он напомнил, что российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. При этом в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин акцентировал важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами, а также выразил готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности, сообщили в Кремле.По итогам переговоров было условлено, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона."Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
https://1prime.ru/20250613/izrail-858467320.html
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владимир путин, телефонный разговор, масуд пезешкиан, биньямин нетаньяху
Политика, Владимир Путин, Телефонный разговор, Масуд Пезешкиан, Биньямин Нетаньяху
Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля
Кремль: Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов, передает пресс-служба Кремля.
Как сообщается, Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Он напомнил, что российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей.
При этом в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин акцентировал важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами, а также выразил готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности, сообщили в Кремле.
По итогам переговоров было условлено, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона.
"Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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