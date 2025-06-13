https://1prime.ru/20250613/peregovory-858470506.html

Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили по телефону эскалацию на Ближнем Востоке

Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили по телефону эскалацию на Ближнем Востоке - 13.06.2025, ПРАЙМ

Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили по телефону эскалацию на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре выразили озабоченность операцией Израиля против Ирана,... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T21:09+0300

2025-06-13T21:09+0300

2025-06-13T21:15+0300

политика

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телефонный разговор

иран

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре выразили озабоченность операцией Израиля против Ирана, высказались в пользу скорейшей деэскалации напряженности в регионе и подтвердили готовность стран содействовать созданию условий для движения к миру, сообщили в МИД РФ."Тринадцатого июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы была обсуждена кризисная ситуация, складывающаяся на Ближнем Востоке. При этом министры выразили крайнюю озабоченность в связи с предпринятой в нарушение международного права и положений Устава ООН силовой операцией Израиля против Ирана и высказались в пользу скорейшей деэскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.По сообщению министерства, стороны в разговоре особо подчеркнули важность перевода конфронтации в переговорное русло."Главы внешнеполитических ведомств условились о продолжении контактов, подтвердив готовность Москвы и Абу-Даби содействовать усилиям по созданию условий для поступательного движения к миру и безопасности на Ближнем Востоке", - говорится также в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.

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сергей лавров, мид, оаэ, телефонный разговор, иран