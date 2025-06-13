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Россия обеспокоена напряженностью между Израилем и Ираном, заявили в Кремле

Россия обеспокоена напряженностью между Израилем и Ираном, заявили в Кремле - 13.06.2025, ПРАЙМ

Россия обеспокоена напряженностью между Израилем и Ираном, заявили в Кремле

Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T11:23+0300

2025-06-13T11:23+0300

2025-06-13T11:23+0300

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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иран

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности", - сказал представитель Кремля.Также Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в онлайн-режиме получает доклады касательно текущих событий между Израилем и Ираном. Кроме того, по поручению российского лидера, МИД в скором времени выпустит развернутый комментарий по обострению конфликта между государствами Ближнего Востока. По словам пресс-секретаря, заявление России впоследствии будет направлено в ООН.

https://1prime.ru/20250613/iran-858453678.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, израиль, иран