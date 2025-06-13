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Россия обеспокоена напряженностью между Израилем и Ираном, заявили в Кремле - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Россия обеспокоена напряженностью между Израилем и Ираном, заявили в Кремле
Россия обеспокоена напряженностью между Израилем и Ираном, заявили в Кремле - 13.06.2025, ПРАЙМ
Россия обеспокоена напряженностью между Израилем и Ираном, заявили в Кремле
Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T11:23+0300
2025-06-13T11:23+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
израиль
иран
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности", - сказал представитель Кремля.Также Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в онлайн-режиме получает доклады касательно текущих событий между Израилем и Ираном. Кроме того, по поручению российского лидера, МИД в скором времени выпустит развернутый комментарий по обострению конфликта между государствами Ближнего Востока. По словам пресс-секретаря, заявление России впоследствии будет направлено в ООН.
https://1prime.ru/20250613/iran-858453678.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, израиль, иран
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
11:23 13.06.2025
 
Россия обеспокоена напряженностью между Израилем и Ираном, заявили в Кремле

Песков: Россия осуждает эскалацию напряженности между Израилем и Ираном

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности", - сказал представитель Кремля.
Также Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в онлайн-режиме получает доклады касательно текущих событий между Израилем и Ираном. Кроме того, по поручению российского лидера, МИД в скором времени выпустит развернутый комментарий по обострению конфликта между государствами Ближнего Востока.
По словам пресс-секретаря, заявление России впоследствии будет направлено в ООН.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Иран приступил к "необходимым мерам" в ответ на удары Израиля
09:31
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинИЗРАИЛЬИРАН
 
 
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