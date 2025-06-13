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"Как себя чувствуете?" Фон дер Ляйен удивила журналиста словами об Украине - 13.06.2025, ПРАЙМ
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"Как себя чувствуете?" Фон дер Ляйен удивила журналиста словами об Украине
"Как себя чувствуете?" Фон дер Ляйен удивила журналиста словами об Украине - 13.06.2025, ПРАЙМ
"Как себя чувствуете?" Фон дер Ляйен удивила журналиста словами об Украине
Журналист Чей Боуз подверг жесткой критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об очередной помощи Украине. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T17:01+0300
2025-06-13T17:01+0300
политика
украина
ес
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз подверг жесткой критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об очередной помощи Украине."Дорогие европейцы. Как вы себя чувствуете сегодня? Как поживает ваша семья? Ваши дети? Как выглядит ваша улица, ваш город?" — написал журналист в соцсети X.Боуз напомнил, что в пятницу Евросоюз направил киевскому режиму, погрязшему в коррупции, очередной пакет помощи размером в миллиард евро, несмотря на то, что российские войска продолжают уверенно продвигаться вперед на фронте.Ранее фон дер Ляйен сообщила в в соцсети X о выделении Украине со стороны Евросоюза макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро. Она также добавила, что общая сумма расходов Европы на поддержку Украины с начала специальной военной операции с учетом нового пакета помощи достигла 150 миллиардов евро.
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украина, ес, урсула фон дер ляйен
Политика, УКРАИНА, ЕС, Урсула фон дер Ляйен
17:01 13.06.2025
 
"Как себя чувствуете?" Фон дер Ляйен удивила журналиста словами об Украине

Журналист Боуз набросился с критикой на фон дер Ляйен после ее слов о помощи Украине

© CC BY 4.0 / European Union 2024Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз подверг жесткой критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об очередной помощи Украине.
"Дорогие европейцы. Как вы себя чувствуете сегодня? Как поживает ваша семья? Ваши дети? Как выглядит ваша улица, ваш город?" — написал журналист в соцсети X.
Боуз напомнил, что в пятницу Евросоюз направил киевскому режиму, погрязшему в коррупции, очередной пакет помощи размером в миллиард евро, несмотря на то, что российские войска продолжают уверенно продвигаться вперед на фронте.
Ранее фон дер Ляйен сообщила в в соцсети X о выделении Украине со стороны Евросоюза макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро. Она также добавила, что общая сумма расходов Европы на поддержку Украины с начала специальной военной операции с учетом нового пакета помощи достигла 150 миллиардов евро.
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ПолитикаУКРАИНАЕСУрсула фон дер Ляйен
 
 
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