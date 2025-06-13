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Правительство Папуа-Новой Гвинеи пригласило российские компании

Правительство Папуа-Новой Гвинеи пригласило российские компании - 13.06.2025, ПРАЙМ

Правительство Папуа-Новой Гвинеи пригласило российские компании

Заместитель премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Джон Россо заявил, что государство приглашает российские компании начать работу в стране и приветствует будущее... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T07:50+0300

2025-06-13T07:50+0300

2025-06-13T07:50+0300

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ПОРТ-МОРСБИ, 13 июня – ПРАЙМ. Заместитель премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Джон Россо заявил, что государство приглашает российские компании начать работу в стране и приветствует будущее сотрудничество с Россией, передает корреспондент РИА Новости. В четверг вице-премьер встретился с российским послом Сергеем Толченовым, ранее вручившим верительные грамоты генерал-губернатору Папуа-Новой Гвинеи. "Мы приветствуем будущее взаимодействие с Россией, несмотря на все, что происходит вне наших отношений. Есть много вещей, которые мы можем предложить РФ. Мы приветствуем российские компании, если они захотят приехать сюда и ознакомиться с тем, что мы предлагаем. Присутствие российской торговой делегации здесь было бы действительно полезно", - отметил Россо. Вице-премьер сообщил, что в Папуа-Новой Гвинее есть много возможностей для российского бизнеса. "Я указал бы на перспективы в области разведки месторождений и добычи полезных ископаемых, глубоководного рыболовства, энергетического сектора", - добавил политик.

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россия, бизнес, рф