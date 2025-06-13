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Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики
Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики - 13.06.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики
Правительство РФ утвердило план по реализации в 2025–2027 годах стратегии государственной культурной политики, рассчитанной до 2030 года, в него вошли 200... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T12:07+0300
2025-06-13T12:07+0300
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план по реализации в 2025–2027 годах стратегии государственной культурной политики, рассчитанной до 2030 года, в него вошли 200 мероприятий, в том числе направленных на расширение влияния российской культуры за рубежом, сообщила пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации в 2025–2027 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. Принятое решение направлено на создание условий для сохранения духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия народов России, реализации творческого потенциала жителей страны", - говорится в сообщении. План по реализации стратегии содержит 200 мероприятий. Они сгруппированы по восьми тематическим разделам. В первый включены мероприятия, посвящённые вопросам сохранения культурного наследия народов России, обеспечения его использования для воспитания, просвещения и образования, укрепления единого культурного пространства. Второй нацелен на развитие инфраструктуры культуры, активизацию культурного потенциала территорий. Третий блок предполагает реализацию мероприятий, связанных с совершенствованием системы подготовки творческих кадров, формированием и поддержкой кадрового потенциала в сфере культуры. Мероприятия четвёртого раздела нацелены на укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания гармонично развитой личности, всестороннего развития и творческой самореализации, передачи от поколения к поколению традиционных духовно-нравственных ценностей. Пятый тематический блок плана посвящён формированию информационной среды, благоприятной для становления личности. В шестом сконцентрированы мероприятия, направленные на усиление и расширение влияния российской культуры за рубежом. Два последних раздела плана призваны обеспечить необходимую нормативно-правовую, организационную, информационно-аналитическую базу для реализации государственной культурной политики, научно-исследовательской и методической деятельности в этой сфере. Стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года правительство утвердило в сентябре 2024 года. Она нацелена на обеспечение единого культурного пространства страны для укрепления её суверенитета и повышения качества жизни граждан. Работу по этому направлению правительство ведёт по указу президента.
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россия, михаил мишустин, правительство рф
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Правительство РФ
12:07 13.06.2025
 
Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики

Правительство утвердило план реализации культурной политики до 2030 года

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план по реализации в 2025–2027 годах стратегии государственной культурной политики, рассчитанной до 2030 года, в него вошли 200 мероприятий, в том числе направленных на расширение влияния российской культуры за рубежом, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации в 2025–2027 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. Принятое решение направлено на создание условий для сохранения духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия народов России, реализации творческого потенциала жителей страны", - говорится в сообщении.
План по реализации стратегии содержит 200 мероприятий. Они сгруппированы по восьми тематическим разделам.
В первый включены мероприятия, посвящённые вопросам сохранения культурного наследия народов России, обеспечения его использования для воспитания, просвещения и образования, укрепления единого культурного пространства.
Второй нацелен на развитие инфраструктуры культуры, активизацию культурного потенциала территорий.
Третий блок предполагает реализацию мероприятий, связанных с совершенствованием системы подготовки творческих кадров, формированием и поддержкой кадрового потенциала в сфере культуры.
Мероприятия четвёртого раздела нацелены на укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания гармонично развитой личности, всестороннего развития и творческой самореализации, передачи от поколения к поколению традиционных духовно-нравственных ценностей.
Пятый тематический блок плана посвящён формированию информационной среды, благоприятной для становления личности.
В шестом сконцентрированы мероприятия, направленные на усиление и расширение влияния российской культуры за рубежом.
Два последних раздела плана призваны обеспечить необходимую нормативно-правовую, организационную, информационно-аналитическую базу для реализации государственной культурной политики, научно-исследовательской и методической деятельности в этой сфере.
Стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года правительство утвердило в сентябре 2024 года. Она нацелена на обеспечение единого культурного пространства страны для укрепления её суверенитета и повышения качества жизни граждан. Работу по этому направлению правительство ведёт по указу президента.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
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