https://1prime.ru/20250613/pravitelstvo-858457734.html

Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики

Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики - 13.06.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики

Правительство РФ утвердило план по реализации в 2025–2027 годах стратегии государственной культурной политики, рассчитанной до 2030 года, в него вошли 200... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T12:07+0300

2025-06-13T12:07+0300

2025-06-13T12:07+0300

россия

михаил мишустин

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_0516652248960cc45ba3c96d99fff0e4.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план по реализации в 2025–2027 годах стратегии государственной культурной политики, рассчитанной до 2030 года, в него вошли 200 мероприятий, в том числе направленных на расширение влияния российской культуры за рубежом, сообщила пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации в 2025–2027 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. Принятое решение направлено на создание условий для сохранения духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия народов России, реализации творческого потенциала жителей страны", - говорится в сообщении. План по реализации стратегии содержит 200 мероприятий. Они сгруппированы по восьми тематическим разделам. В первый включены мероприятия, посвящённые вопросам сохранения культурного наследия народов России, обеспечения его использования для воспитания, просвещения и образования, укрепления единого культурного пространства. Второй нацелен на развитие инфраструктуры культуры, активизацию культурного потенциала территорий. Третий блок предполагает реализацию мероприятий, связанных с совершенствованием системы подготовки творческих кадров, формированием и поддержкой кадрового потенциала в сфере культуры. Мероприятия четвёртого раздела нацелены на укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания гармонично развитой личности, всестороннего развития и творческой самореализации, передачи от поколения к поколению традиционных духовно-нравственных ценностей. Пятый тематический блок плана посвящён формированию информационной среды, благоприятной для становления личности. В шестом сконцентрированы мероприятия, направленные на усиление и расширение влияния российской культуры за рубежом. Два последних раздела плана призваны обеспечить необходимую нормативно-правовую, организационную, информационно-аналитическую базу для реализации государственной культурной политики, научно-исследовательской и методической деятельности в этой сфере. Стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года правительство утвердило в сентябре 2024 года. Она нацелена на обеспечение единого культурного пространства страны для укрепления её суверенитета и повышения качества жизни граждан. Работу по этому направлению правительство ведёт по указу президента.

https://1prime.ru/20250610/poshliny-858358578.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, правительство рф