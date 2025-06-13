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В Хабаровском крае загорелось золотодобывающее предприятие

В Хабаровском крае загорелось золотодобывающее предприятие - 13.06.2025, ПРАЙМ

В Хабаровском крае загорелось золотодобывающее предприятие

Пожар случился на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T05:55+0300

2025-06-13T05:55+0300

2025-06-13T05:55+0300

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ХАБАРОВСК, 13 июн - ПРАЙМ. Пожар случился на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона. "Прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием на золотодобывающем предприятии", - говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание произошло ранним утром в пятницу в штольне золотодобывающего предприятия АО "Многовершинный" в Николаевском районе. По данным ведомства, сотрудники организации эвакуированы самостоятельно. Это 22 человека, уточняет МЧС региона. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано. Его причины устанавливаются. Николаевская-на-Амуре городская прокуратура даст оценку исполнения требований безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав работников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, хабаровск, хабаровский край, мчс