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В Хабаровском крае загорелось золотодобывающее предприятие - 13.06.2025, ПРАЙМ
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В Хабаровском крае загорелось золотодобывающее предприятие
В Хабаровском крае загорелось золотодобывающее предприятие - 13.06.2025, ПРАЙМ
В Хабаровском крае загорелось золотодобывающее предприятие
Пожар случился на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T05:55+0300
2025-06-13T05:55+0300
промышленность
экономика
хабаровск
хабаровский край
мчс
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ХАБАРОВСК, 13 июн - ПРАЙМ. Пожар случился на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона. "Прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием на золотодобывающем предприятии", - говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание произошло ранним утром в пятницу в штольне золотодобывающего предприятия АО "Многовершинный" в Николаевском районе. По данным ведомства, сотрудники организации эвакуированы самостоятельно. Это 22 человека, уточняет МЧС региона. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано. Его причины устанавливаются. Николаевская-на-Амуре городская прокуратура даст оценку исполнения требований безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав работников.
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промышленность, хабаровск, хабаровский край, мчс
Промышленность, Экономика, Хабаровск, Хабаровский край, МЧС
05:55 13.06.2025
 
В Хабаровском крае загорелось золотодобывающее предприятие

В Хабаровском крае на золотодобывающем предприятии произошел пожар

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ХАБАРОВСК, 13 июн - ПРАЙМ. Пожар случился на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона.
"Прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием на золотодобывающем предприятии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорание произошло ранним утром в пятницу в штольне золотодобывающего предприятия АО "Многовершинный" в Николаевском районе.
По данным ведомства, сотрудники организации эвакуированы самостоятельно. Это 22 человека, уточняет МЧС региона. Пострадавших нет.
Возгорание ликвидировано. Его причины устанавливаются.
Николаевская-на-Амуре городская прокуратура даст оценку исполнения требований безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав работников.
 
ЭкономикаПромышленностьХабаровскХабаровский крайМЧС
 
 
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