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В Израиле начали массово скупать продукты питания из-за конфликта с Ираном

В Израиле начали массово скупать продукты питания из-за конфликта с Ираном - 13.06.2025, ПРАЙМ

В Израиле начали массово скупать продукты питания из-за конфликта с Ираном

Израильтяне с утра пятницы массово скупают базовые продукты питания на фоне обострения ситуации в сфере безопасности, вызванной израильской беспрецедентной... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T14:44+0300

2025-06-13T14:44+0300

2025-06-13T14:44+0300

израиль

иран

продукты

продукты питания

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - ПРАЙМ. Израильтяне с утра пятницы массово скупают базовые продукты питания на фоне обострения ситуации в сфере безопасности, вызванной израильской беспрецедентной атакой по целям в Иране, на полках супермаркетов заканчивается вода, молочные продукты, хлеб и некоторые другие товары, передает корреспондент РИА Новости. Ажиотажный спрос на продукты также совпал с наступлением шабата, перед которым израильтяне еженедельно закупаются продуктами питания, так как большинство продуктовых магазинов откроются уже только в воскресенье. Как убедился корреспондент РИА Новости, паники в супермаркетах не фиксируется и ситуация принципиально отличается от той, которая наблюдалась в первые дни после атаки палестинского движения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года. Тогда из-за непрекращающихся ракетных обстрелах фиксировались проблемы с доставкой продовольствия и логистикой в целом. "Сегодня у нас невероятное количество покупателей. Они скупают очень много воды, которая в основном уже закончилась. Скупают все - молоко, яйца, мясо. Мы еле успеваем выставлять продукты заново на полки", - рассказал РИА Новости кассир в одной из торговых сетей. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

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израиль, иран, продукты, продукты питания