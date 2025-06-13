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Израиль зафиксировал пуски ракет с территории Ирана, сообщили в ЦАХАЛ
Израиль зафиксировал пуски ракет с территории Ирана, сообщили в ЦАХАЛ - 13.06.2025, ПРАЙМ
Израиль зафиксировал пуски ракет с территории Ирана, сообщили в ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана, системы ПВО задействованы для перехвата, сообщила армейская пресс-служба. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T21:25+0300
2025-06-13T21:25+0300
2025-06-13T21:25+0300
происшествия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана, системы ПВО задействованы для перехвата, сообщила армейская пресс-служба. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Задействованы системы для перехвата угроз. Населению предписано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
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Происшествия, ИРАН, ракеты
Израиль зафиксировал пуски ракет с территории Ирана, сообщили в ЦАХАЛ
ЦАХАЛ: Израиль зафиксировал пуски ракет с территории Ирана, задействована ПРО
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана, системы ПВО задействованы для перехвата, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Задействованы системы для перехвата угроз. Населению предписано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Президент Ирана сообщил Путину о планах в отношении Израиля