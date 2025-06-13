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Израиль зафиксировал пуски ракет с территории Ирана, сообщили в ЦАХАЛ - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Израиль зафиксировал пуски ракет с территории Ирана, сообщили в ЦАХАЛ
Израиль зафиксировал пуски ракет с территории Ирана, сообщили в ЦАХАЛ - 13.06.2025, ПРАЙМ
Израиль зафиксировал пуски ракет с территории Ирана, сообщили в ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана, системы ПВО задействованы для перехвата, сообщила армейская пресс-служба. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T21:25+0300
2025-06-13T21:25+0300
происшествия
иран
ракеты
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана, системы ПВО задействованы для перехвата, сообщила армейская пресс-служба. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Задействованы системы для перехвата угроз. Населению предписано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250613/iran-858469761.html
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иран, ракеты
Происшествия, ИРАН, ракеты
21:25 13.06.2025
 
Израиль зафиксировал пуски ракет с территории Ирана, сообщили в ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: Израиль зафиксировал пуски ракет с территории Ирана, задействована ПРО

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана, системы ПВО задействованы для перехвата, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Задействованы системы для перехвата угроз. Населению предписано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Президент Ирана сообщил Путину о планах в отношении Израиля
20:42
 
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