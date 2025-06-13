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СМИ сообщили о падении иранских ракет на территории Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ сообщили о падении иранских ракет на территории Израиля
СМИ сообщили о падении иранских ракет на территории Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о падении иранских ракет на территории Израиля
Примерно от пяти до семи ракет, выпущенных Ираном, упали на территории Израиля, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T21:49+0300
2025-06-13T21:49+0300
происшествия
иран
ракетные удары
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Примерно от пяти до семи ракет, выпущенных Ираном, упали на территории Израиля, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения. "От пяти до семи иранских ракет упало на территории Израиля", - сообщил телеканал, ссылаясь на источники. Ранее в пятницу армия Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана, после чего сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и других районах Израиля. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
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иран, ракетные удары
Происшествия, ИРАН, ракетные удары
21:49 13.06.2025
 
СМИ сообщили о падении иранских ракет на территории Израиля

12-й канал ТВ: пять-семь иранских ракет упали на территории Израиля

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИзраильский флаг у посольства страны в Москве
Израильский флаг у посольства страны в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Примерно от пяти до семи ракет, выпущенных Ираном, упали на территории Израиля, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения.
"От пяти до семи иранских ракет упало на территории Израиля", - сообщил телеканал, ссылаясь на источники.
Ранее в пятницу армия Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана, после чего сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и других районах Израиля.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет, передают СМИ
21:34
 
ПроисшествияИРАНракетные удары
 
 
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