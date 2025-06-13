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Решений по встрече лидеров Японии и США на полях G7 пока не принималось
Решений по встрече лидеров Японии и США на полях G7 пока не принималось - 13.06.2025, ПРАЙМ
Решений по встрече лидеров Японии и США на полях G7 пока не принималось
Решений по двусторонней встрече лидеров Японии и США на полях саммита G7 в Канаде, который пройдет 16-17 июня, пока не принималось, заявил в ходе... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T06:28+0300
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ТОКИО, 13 июн – ПРАЙМ. Решений по двусторонней встрече лидеров Японии и США на полях саммита G7 в Канаде, который пройдет 16-17 июня, пока не принималось, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
"В телефонном разговоре лидеров Японии и США, который состоялся 29 мая, стороны заявили, что с нетерпением ждут личной встречи друг с другом в ближайшее время. Но на данный момент решений относительно саммита лидеров Японии и США (на полях встречи лидеров G7 в Канаде – ред.) не принималось", - пояснил он.
По словам Хаяси, премьер-министр Японии Сигэру Исиба с 15 по 18 июня посетит Канаду для участия в саммите лидеров стран "большой семерки".
"Ожидается, что лидеры обсудят роль "большой семерки", которая отмечает 50-летие с момента ее основания", - добавил генсек японского кабмина.
Кроме этого, не исключается, что Канаду вместе с Исибой посетит и министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, который сегодня вылетел в США для проведения шестого по счету раунда переговоров по американским тарифам.
"Я полагаю, что встреча на высшем уровне обязательно состоится. Я не исключаю, что тема тарифов будет затронута, поэтому, вполне вероятно, что я тоже поеду в Канаду", - заявил сам Акадзава журналистам перед вылетом в США.
Япония и США провели уже пять раундов переговоров по тарифам. Японию на них всегда представляет министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, а США в зависимости от раундов - министр финансов США Скотт Бессент, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился президент США Дональд Трамп. На втором раунде не присутствовал Трамп, а на третьем – отсутствовал Бессент, на четвертом – Грир.
В японских СМИ появились сообщения, что Япония хотела бы заключить соглашение с США до саммита G7 в Канаде.
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мировая экономика, сша, япония, канада, скотт бессент, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, КАНАДА, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Решений по встрече лидеров Японии и США на полях G7 пока не принималось
Генсек Хаяси: решений по встрече лидеров Японии и США на полях G7 не принималось
ТОКИО, 13 июн – ПРАЙМ. Решений по двусторонней встрече лидеров Японии и США на полях саммита G7 в Канаде, который пройдет 16-17 июня, пока не принималось, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
"В телефонном разговоре лидеров Японии и США, который состоялся 29 мая, стороны заявили, что с нетерпением ждут личной встречи друг с другом в ближайшее время. Но на данный момент решений относительно саммита лидеров Японии и США (на полях встречи лидеров G7 в Канаде – ред.) не принималось", - пояснил он.
По словам Хаяси, премьер-министр Японии Сигэру Исиба с 15 по 18 июня посетит Канаду для участия в саммите лидеров стран "большой семерки".
"Ожидается, что лидеры обсудят роль "большой семерки", которая отмечает 50-летие с момента ее основания", - добавил генсек японского кабмина.
Кроме этого, не исключается, что Канаду вместе с Исибой посетит и министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, который сегодня вылетел в США для проведения шестого по счету раунда переговоров по американским тарифам.
"Я полагаю, что встреча на высшем уровне обязательно состоится. Я не исключаю, что тема тарифов будет затронута, поэтому, вполне вероятно, что я тоже поеду в Канаду", - заявил сам Акадзава журналистам перед вылетом в США.
Япония и США провели уже пять раундов переговоров по тарифам. Японию на них всегда представляет министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, а США в зависимости от раундов - министр финансов США Скотт Бессент, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился президент США Дональд Трамп. На втором раунде не присутствовал Трамп, а на третьем – отсутствовал Бессент, на четвертом – Грир.
В японских СМИ появились сообщения, что Япония хотела бы заключить соглашение с США до саммита G7 в Канаде.