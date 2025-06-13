https://1prime.ru/20250613/rossiya-858464496.html
"Россия права". В ЕС сделали парадоксальные выводы после атаки на Иран
"Россия права". В ЕС сделали парадоксальные выводы после атаки на Иран - 13.06.2025, ПРАЙМ
"Россия права". В ЕС сделали парадоксальные выводы после атаки на Иран
Израильские удары по военным объектам Ирана подтверждают правильность выбранной Российской Федерацией позиции в конфликте на Украине. Такое мнение в социальной... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T15:59+0300
2025-06-13T15:59+0300
2025-06-13T16:01+0300
политика
атака
иран
россия
украина
сша
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Израильские удары по военным объектам Ирана подтверждают правильность выбранной Российской Федерацией позиции в конфликте на Украине. Такое мнение в социальной сети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.По его словам, все происходящее вокруг "так называемых мирных переговоров" между Ираном, Соединенными Штатами и Израилем доказывают, что Российская Федерация "абсолютно права в своей позиции по Украине". Поясняя свое утверждение, Боуз отмечает, что Россия совершенно правильно делает, что не идет на продвигаемую США сделку украинскому урегулированию - израильская атака на Иран показала это. "Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули. Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина", — заключил ирландский журналист.
https://1prime.ru/20250613/iran-858463372.html
иран
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b999e5274fdcded5e9c3c3de051ef5a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атака, иран, россия, украина, сша, мнение
Политика, атака, ИРАН, РОССИЯ, УКРАИНА, США, мнение
"Россия права". В ЕС сделали парадоксальные выводы после атаки на Иран
Журналист Боуз: Россия не дает себя обмануть в конфликте на Украине
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ.
Израильские удары по военным объектам Ирана подтверждают правильность выбранной Российской Федерацией позиции в конфликте на Украине. Такое мнение в социальной сети Х
высказал ирландский журналист Чей Боуз.
По его словам, все происходящее вокруг "так называемых мирных переговоров" между Ираном, Соединенными Штатами и Израилем доказывают, что Российская Федерация "абсолютно права в своей позиции по Украине".
Поясняя свое утверждение, Боуз отмечает, что Россия совершенно правильно делает, что не идет на продвигаемую США сделку украинскому урегулированию - израильская атака на Иран показала это.
"Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули. Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина", — заключил ирландский журналист.
СМИ озвучили примерное число погибших и раненых в Иране в ходе атак Израиля