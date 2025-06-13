https://1prime.ru/20250613/rossiya-858464496.html

"Россия права". В ЕС сделали парадоксальные выводы после атаки на Иран

"Россия права". В ЕС сделали парадоксальные выводы после атаки на Иран - 13.06.2025, ПРАЙМ

"Россия права". В ЕС сделали парадоксальные выводы после атаки на Иран

Израильские удары по военным объектам Ирана подтверждают правильность выбранной Российской Федерацией позиции в конфликте на Украине. Такое мнение в социальной... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T15:59+0300

2025-06-13T15:59+0300

2025-06-13T16:01+0300

политика

атака

иран

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мнение

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Израильские удары по военным объектам Ирана подтверждают правильность выбранной Российской Федерацией позиции в конфликте на Украине. Такое мнение в социальной сети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.По его словам, все происходящее вокруг "так называемых мирных переговоров" между Ираном, Соединенными Штатами и Израилем доказывают, что Российская Федерация "абсолютно права в своей позиции по Украине". Поясняя свое утверждение, Боуз отмечает, что Россия совершенно правильно делает, что не идет на продвигаемую США сделку украинскому урегулированию - израильская атака на Иран показала это. "Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули. Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина", — заключил ирландский журналист.

https://1prime.ru/20250613/iran-858463372.html

иран

украина

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атака, иран, россия, украина, сша, мнение