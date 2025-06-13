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"Россия права". В ЕС сделали парадоксальные выводы после атаки на Иран - 13.06.2025, ПРАЙМ
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"Россия права". В ЕС сделали парадоксальные выводы после атаки на Иран
"Россия права". В ЕС сделали парадоксальные выводы после атаки на Иран - 13.06.2025, ПРАЙМ
"Россия права". В ЕС сделали парадоксальные выводы после атаки на Иран
Израильские удары по военным объектам Ирана подтверждают правильность выбранной Российской Федерацией позиции в конфликте на Украине. Такое мнение в социальной... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T15:59+0300
2025-06-13T16:01+0300
политика
атака
иран
россия
украина
сша
мнение
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Израильские удары по военным объектам Ирана подтверждают правильность выбранной Российской Федерацией позиции в конфликте на Украине. Такое мнение в социальной сети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.По его словам, все происходящее вокруг "так называемых мирных переговоров" между Ираном, Соединенными Штатами и Израилем доказывают, что Российская Федерация "абсолютно права в своей позиции по Украине". Поясняя свое утверждение, Боуз отмечает, что Россия совершенно правильно делает, что не идет на продвигаемую США сделку украинскому урегулированию - израильская атака на Иран показала это. "Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули. Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина", — заключил ирландский журналист.
https://1prime.ru/20250613/iran-858463372.html
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атака, иран, россия, украина, сша, мнение
Политика, атака, ИРАН, РОССИЯ, УКРАИНА, США, мнение
15:59 13.06.2025 (обновлено: 16:01 13.06.2025)
 
"Россия права". В ЕС сделали парадоксальные выводы после атаки на Иран

Журналист Боуз: Россия не дает себя обмануть в конфликте на Украине

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Израильские удары по военным объектам Ирана подтверждают правильность выбранной Российской Федерацией позиции в конфликте на Украине. Такое мнение в социальной сети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.
По его словам, все происходящее вокруг "так называемых мирных переговоров" между Ираном, Соединенными Штатами и Израилем доказывают, что Российская Федерация "абсолютно права в своей позиции по Украине".
Поясняя свое утверждение, Боуз отмечает, что Россия совершенно правильно делает, что не идет на продвигаемую США сделку украинскому урегулированию - израильская атака на Иран показала это.
"Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули. Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина", — заключил ирландский журналист.
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