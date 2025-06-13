https://1prime.ru/20250613/rusofobiya-858463208.html
"Неизбежно ненавидеть". Джеффри Сакс раскрыл причины американской русофобии
"Неизбежно ненавидеть". Джеффри Сакс раскрыл причины американской русофобии - 13.06.2025, ПРАЙМ
"Неизбежно ненавидеть". Джеффри Сакс раскрыл причины американской русофобии
Соединенные Штаты неизбежно будут противодействовать Российской Федерации и ненавидеть ее. И причина не в каких-либо действиях России, а в том, что это мощная... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T15:18+0300
2025-06-13T15:18+0300
2025-06-13T15:21+0300
политика
сша
россия
русофобия
китай
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_cf2e4aa1b5508adb485409c503793a1c.jpg
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты неизбежно будут противодействовать Российской Федерации и ненавидеть ее. И причина не в каких-либо действиях России, а в том, что это мощная держава, стоящая на пути США к абсолютному доминированию в мире. Такое мнение в беседе с Такером Карлсоном высказал известный американский экономист, доктор философии, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.Он напомнил, что в 2000-2002 годах у Соединенные Штатов были "вполне нормальные, даже спокойные" отношения с Китаем, но как только Поднебесная окрепла, Вашингтон занял по отношению к Пекину откровенно враждебную позицию."Что мы (США - прим. ред.) имеем против России? - продолжил Сакс. - Все просто: Россия большая и сильная. Именно поэтому, только по этой причине США неизбежно будут ей противостоять — так же, как США сегодня противостоят Китаю".Многие, конечно, утверждают, что все дело в "ужасных поступках" Китая и России, заметил профессор, но истинные причины, по его мнению, заключаются в том, что "это крупные державы", а любые другие объяснения - просто прикрытие. При этом Сакс отметил, что во времена Холодной войны США считали СССР врагом из-за того, что он был коммунистическим государством, однако после распада Советского Союза, когда Россия стала "и православной, и не коммунистической страной", Соединенные Штаты начали придумывать новые причины для ненависти.В заключение профессор привел пример из более давней истории, напомнив, что в 1840-х в мире доминировала Британская империя - "и ведь она тоже ненавидела Россию"."Почему так? Да без какой-либо объективной причины! Это было задолго до большевистской революции, до формального повода, но уже тогда британская элита ненавидела Россию", - отметил Сакс.
https://1prime.ru/20250331/medvedev-856242623.html
сша
китай
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b6775b212ee455fc97ed469e8e60a41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, русофобия, китай, великобритания
Политика, США, РОССИЯ, Русофобия, КИТАЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Неизбежно ненавидеть". Джеффри Сакс раскрыл причины американской русофобии
Джеффри Сакс: США ненавидят Россию, потому что она большая и сильная
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты неизбежно будут противодействовать Российской Федерации и ненавидеть ее. И причина не в каких-либо действиях России, а в том, что это мощная держава, стоящая на пути США к абсолютному доминированию в мире. Такое мнение в беседе с Такером Карлсоном высказал известный американский экономист, доктор философии, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Он напомнил, что в 2000-2002 годах у Соединенные Штатов были "вполне нормальные, даже спокойные" отношения с Китаем, но как только Поднебесная окрепла, Вашингтон занял по отношению к Пекину откровенно враждебную позицию.
"Что мы (США - прим. ред.) имеем против России? - продолжил Сакс. - Все просто: Россия большая и сильная. Именно поэтому, только по этой причине США неизбежно будут ей противостоять — так же, как США сегодня противостоят Китаю".
Многие, конечно, утверждают, что все дело в "ужасных поступках" Китая и России, заметил профессор, но истинные причины, по его мнению, заключаются в том, что "это крупные державы", а любые другие объяснения - просто прикрытие.
При этом Сакс отметил, что во времена Холодной войны США считали СССР врагом из-за того, что он был коммунистическим государством, однако после распада Советского Союза, когда Россия стала "и православной, и не коммунистической страной", Соединенные Штаты начали придумывать новые причины для ненависти.
В заключение профессор привел пример из более давней истории, напомнив, что в 1840-х в мире доминировала Британская империя - "и ведь она тоже ненавидела Россию".
"Почему так? Да без какой-либо объективной причины! Это было задолго до большевистской революции, до формального повода, но уже тогда британская элита ненавидела Россию", - отметил Сакс.
Медведев назвал лучшее "лекарство" от русофобии западных лидеров