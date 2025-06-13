https://1prime.ru/20250613/rusofobiya-858463208.html

"Неизбежно ненавидеть". Джеффри Сакс раскрыл причины американской русофобии

"Неизбежно ненавидеть". Джеффри Сакс раскрыл причины американской русофобии - 13.06.2025, ПРАЙМ

"Неизбежно ненавидеть". Джеффри Сакс раскрыл причины американской русофобии

Соединенные Штаты неизбежно будут противодействовать Российской Федерации и ненавидеть ее. И причина не в каких-либо действиях России, а в том, что это мощная... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T15:18+0300

2025-06-13T15:18+0300

2025-06-13T15:21+0300

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты неизбежно будут противодействовать Российской Федерации и ненавидеть ее. И причина не в каких-либо действиях России, а в том, что это мощная держава, стоящая на пути США к абсолютному доминированию в мире. Такое мнение в беседе с Такером Карлсоном высказал известный американский экономист, доктор философии, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.Он напомнил, что в 2000-2002 годах у Соединенные Штатов были "вполне нормальные, даже спокойные" отношения с Китаем, но как только Поднебесная окрепла, Вашингтон занял по отношению к Пекину откровенно враждебную позицию."Что мы (США - прим. ред.) имеем против России? - продолжил Сакс. - Все просто: Россия большая и сильная. Именно поэтому, только по этой причине США неизбежно будут ей противостоять — так же, как США сегодня противостоят Китаю".Многие, конечно, утверждают, что все дело в "ужасных поступках" Китая и России, заметил профессор, но истинные причины, по его мнению, заключаются в том, что "это крупные державы", а любые другие объяснения - просто прикрытие. При этом Сакс отметил, что во времена Холодной войны США считали СССР врагом из-за того, что он был коммунистическим государством, однако после распада Советского Союза, когда Россия стала "и православной, и не коммунистической страной", Соединенные Штаты начали придумывать новые причины для ненависти.В заключение профессор привел пример из более давней истории, напомнив, что в 1840-х в мире доминировала Британская империя - "и ведь она тоже ненавидела Россию"."Почему так? Да без какой-либо объективной причины! Это было задолго до большевистской революции, до формального повода, но уже тогда британская элита ненавидела Россию", - отметил Сакс.

https://1prime.ru/20250331/medvedev-856242623.html

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сша, россия, русофобия, китай, великобритания