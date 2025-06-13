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Нефть, доллар, рубль и биткоин: мировые рынки учли риски - 13.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250613/rynki-858468781.html
Нефть, доллар, рубль и биткоин: мировые рынки учли риски
Нефть, доллар, рубль и биткоин: мировые рынки учли риски - 13.06.2025, ПРАЙМ
Нефть, доллар, рубль и биткоин: мировые рынки учли риски
Атаки Израиля на Иран могут негативно повлиять на добычу и экспорт нефти Ираном. Цена на нефть Brent, если только конфликт не разрешится мирно в течение 1-2... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T19:24+0300
2025-06-13T19:24+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Атаки Израиля на Иран могут негативно повлиять на добычу и экспорт нефти Ираном. Цена на нефть Brent, если только конфликт не разрешится мирно в течение 1-2 недель, может взлететь уже в ближайшее время до $80-82 за баррель. При продолжении конфликта может подняться до $90 и выше, в зависимости от того, насколько большой ущерб будет нанесён нефтедобыче Ирана. То есть при отсутствии мирного решения конфликта тренд нефтяного рынка будет направлен вверх с большим потенциалом роста цены.Все, что переживает сейчас нефтяной сектор, связано с высокой степенью беспокойства за поставки сырья. Есть вероятность, что Иран реализует свои предыдущие угрозы и перекроет Ормузский пролив, что создаст невозможность для перевозок нефти из региона. Трейдеры страхуются от рисков, быстро закрывают те позиции, которые могут быть убыточны, и теперь делают ставку на дефицит предложения.Если конфликт перешагнет за текущие пределы, баррель Brent может быстро перешагнуть отметку $80 и штурмовать $120.Как только он будет погашен или урегулирован, все вернется на свои места в сторону $63-66 за баррель Brent.Вполне вероятно, что рубль в понедельник может отреагировать укреплением. Доллар может упасть до 77 руб., далее, если конфликт будет продолжаться, следующая остановка по доллару будет 76 руб.Несмотря на геоэкономические вызовы биткоин удержал сильные позиции. Участники рынка по-прежнему сохраняют умерено оптимистичный настрой. Преодоление отметки $107 500 откроет биткоину путь к новым рекордам.
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Василий Гиря
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858126941_0:92:2048:2140_100x100_80_0_0_7576e04c3191c6e44fd32286bc4c2532.jpg
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192
40
192
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5
4.7
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мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
19:24 13.06.2025
 

Нефть, доллар, рубль и биткоин: мировые рынки учли риски

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Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining
Василий Гиря
генеральный директор GIS Mining
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Атаки Израиля на Иран могут негативно повлиять на добычу и экспорт нефти Ираном. Цена на нефть Brent, если только конфликт не разрешится мирно в течение 1-2 недель, может взлететь уже в ближайшее время до $80-82 за баррель. При продолжении конфликта может подняться до $90 и выше, в зависимости от того, насколько большой ущерб будет нанесён нефтедобыче Ирана. То есть при отсутствии мирного решения конфликта тренд нефтяного рынка будет направлен вверх с большим потенциалом роста цены.
Все, что переживает сейчас нефтяной сектор, связано с высокой степенью беспокойства за поставки сырья. Есть вероятность, что Иран реализует свои предыдущие угрозы и перекроет Ормузский пролив, что создаст невозможность для перевозок нефти из региона. Трейдеры страхуются от рисков, быстро закрывают те позиции, которые могут быть убыточны, и теперь делают ставку на дефицит предложения.
Если конфликт перешагнет за текущие пределы, баррель Brent может быстро перешагнуть отметку $80 и штурмовать $120.
Как только он будет погашен или урегулирован, все вернется на свои места в сторону $63-66 за баррель Brent.
Вполне вероятно, что рубль в понедельник может отреагировать укреплением. Доллар может упасть до 77 руб., далее, если конфликт будет продолжаться, следующая остановка по доллару будет 76 руб.
Несмотря на геоэкономические вызовы биткоин удержал сильные позиции. Участники рынка по-прежнему сохраняют умерено оптимистичный настрой. Преодоление отметки $107 500 откроет биткоину путь к новым рекордам.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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