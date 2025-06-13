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Великобритания без указания причин сняла санкции с российского бизнесмена
Великобритания без указания причин сняла санкции с российского бизнесмена - 13.06.2025, ПРАЙМ
Великобритания без указания причин сняла санкции с российского бизнесмена
Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, ранее занимавшего пост члена наблюдательного совета Совкомбанка, Алексея Фисуна, говорится в... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T18:08+0300
2025-06-13T18:08+0300
2025-06-13T18:09+0300
политика
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ЛОНДОН, 13 июн - ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, ранее занимавшего пост члена наблюдательного совета Совкомбанка, Алексея Фисуна, говорится в публикации Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) при минфине королевства. "Следующее лицо было исключено из консолидированного списка и против него более не действует мера по замораживанию активов: Алексей Леонидович Фисун", - сказано в документе. Британия ввела Фисуна в санкционный список в сентябре 2022 года за то, что он занимал руководящую должность в Совкомбанке. Причины снятия санкций не приводятся.
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великобритания, санкции против рф, российские бизнесмены
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ, российские бизнесмены
Великобритания без указания причин сняла санкции с российского бизнесмена
OFSI: Великобритания сняла санкции с экс-члена набсовета Совкомбанка Фисуна
ЛОНДОН, 13 июн - ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, ранее занимавшего пост члена наблюдательного совета Совкомбанка, Алексея Фисуна, говорится в публикации Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) при минфине королевства.
"Следующее лицо было исключено из консолидированного списка и против него более не действует мера по замораживанию активов: Алексей Леонидович Фисун", - сказано в документе.
Британия ввела Фисуна в санкционный список в сентябре 2022 года за то, что он занимал руководящую должность в Совкомбанке. Причины снятия санкций не приводятся.
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