https://1prime.ru/20250613/sanktsii-858467047.html

Великобритания без указания причин сняла санкции с российского бизнесмена

Великобритания без указания причин сняла санкции с российского бизнесмена - 13.06.2025, ПРАЙМ

Великобритания без указания причин сняла санкции с российского бизнесмена

Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, ранее занимавшего пост члена наблюдательного совета Совкомбанка, Алексея Фисуна, говорится в... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T18:08+0300

2025-06-13T18:08+0300

2025-06-13T18:09+0300

политика

великобритания

санкции против рф

российские бизнесмены

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ЛОНДОН, 13 июн - ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, ранее занимавшего пост члена наблюдательного совета Совкомбанка, Алексея Фисуна, говорится в публикации Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) при минфине королевства. "Следующее лицо было исключено из консолидированного списка и против него более не действует мера по замораживанию активов: Алексей Леонидович Фисун", - сказано в документе. Британия ввела Фисуна в санкционный список в сентябре 2022 года за то, что он занимал руководящую должность в Совкомбанке. Причины снятия санкций не приводятся.

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великобритания, санкции против рф, российские бизнесмены