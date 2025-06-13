https://1prime.ru/20250613/serbiya-858469127.html

"Если без условий". Стало известно, какая часть Сербии выступает против РФ

"Если без условий". Стало известно, какая часть Сербии выступает против РФ - 13.06.2025, ПРАЙМ

"Если без условий". Стало известно, какая часть Сербии выступает против РФ

Какая часть населения Сербии выступает за вступление страны в Евросоюз и присоединение к западным санкциям против Российской Федерации, в беседе с радио "КП"... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T20:00+0300

2025-06-13T20:00+0300

2025-06-13T20:02+0300

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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Какая часть населения Сербии выступает за вступление страны в Евросоюз и присоединение к западным санкциям против Российской Федерации, в беседе с радио "КП" рассказал политолог-балканист Олег Бондаренко.Комментируя вопрос, сколько сербов выступают за евроинтеграцию и введение ограничений против Российской Федерации, политолог отметил, что, согласно данным соцопросов, за вступление в Евросоюз и введение санкций выступает максимум около 30% населения страны."За ЕС, понятно, больше, в максимуме до 40%, за введение санкций против Москвы максимум 15-20%", - уточнил Бондаренко.Вместе с тем он отметил, что для большинства сербов БРИКС в настоящий момент значительно популярнее Евросоюза. "Уже много лет подряд желающих вступить в ЕС в Сербии меньше половины, цифры гуляют от 37 до 45%", - сообщил эксперт. При этом он подчеркнул, что эти цифры показывают мнение тех, кто готов на вступление в Евросоюз без каких-либо условий с его стороны. А поскольку Брюссель в качестве обязательного условия для вступления в свои ряды требует признания Косова, введения санкций против России и прекращения помощи Республике Сербской, то желающих вступать в ЕС на указанных условия наберется в Сербии не больше 15%, заявил Бондаренко.

https://1prime.ru/20250613/serbiya-858463495.html

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евросоюз, санкции против рф, брикс, экспертное мнение