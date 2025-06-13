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Турция и Китай продлили соглашение о валютном свопе
Турция и Китай продлили соглашение о валютном свопе - 13.06.2025, ПРАЙМ
Турция и Китай продлили соглашение о валютном свопе
Центральный банк Турции и Народный банк Китая продлили соглашение о двустороннем валютном свопе на три года, сообщил турецкий регулятор. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T12:19+0300
2025-06-13T12:19+0300
2025-06-13T12:19+0300
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АНКАРА, 13 июн – ПРАЙМ. Центральный банк Турции и Народный банк Китая продлили соглашение о двустороннем валютном свопе на три года, сообщил турецкий регулятор. "Центральный банк Турецкой Республики и Народный банк Китая продлили соглашение о двустороннем валютном свопе между турецкой лирой и китайским юанем", - говорится в сообщении. Соглашение о свопах позволит двум центральным банкам обмениваться местной валютой на сумму не более 189 миллиардов турецких лир или 35 миллиардов китайских юаней с учетом текущих обменных курсов. Срок действия соглашения составляет три года и может быть продлен по взаимному согласию сторон. "Соглашение направлено на развитие двусторонней торговли и финансового сотрудничества путем проведения торговых расчетов с использованием своп-финансирования. Стороны предполагают, что соглашение о свопе будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя центральными банками", - отмечает турецкий регулятор.
https://1prime.ru/20250613/turtsiya-858456860.html
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банки, финансы, китай, турция, центральные банки
Экономика, Банки, Финансы, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, центральные банки
Турция и Китай продлили соглашение о валютном свопе
ЦБ Турции и Народный банк Китая продлили соглашение о валютном свопе на три года
АНКАРА, 13 июн – ПРАЙМ. Центральный банк Турции и Народный банк Китая продлили соглашение о двустороннем валютном свопе на три года, сообщил турецкий регулятор.
"Центральный банк Турецкой Республики и Народный банк Китая продлили соглашение о двустороннем валютном свопе между турецкой лирой и китайским юанем", - говорится в сообщении.
Соглашение о свопах позволит двум центральным банкам обмениваться местной валютой на сумму не более 189 миллиардов турецких лир или 35 миллиардов китайских юаней с учетом текущих обменных курсов.
Срок действия соглашения составляет три года и может быть продлен по взаимному согласию сторон.
"Соглашение направлено на развитие двусторонней торговли и финансового сотрудничества путем проведения торговых расчетов с использованием своп-финансирования. Стороны предполагают, что соглашение о свопе будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя центральными банками", - отмечает турецкий регулятор.
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