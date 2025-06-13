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В конгрессе США одобрили сокращение зарубежной помощи

В конгрессе США одобрили сокращение зарубежной помощи - 13.06.2025, ПРАЙМ

В конгрессе США одобрили сокращение зарубежной помощи

Палата представителей конгресса США проголосовала за представленный администрацией президента страны Дональда Трампа законопроект, сокращающий зарубежную помощь | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T03:34+0300

2025-06-13T03:34+0300

2025-06-13T03:34+0300

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ВАШИНГТОН, 13 июн - ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США проголосовала за представленный администрацией президента страны Дональда Трампа законопроект, сокращающий зарубежную помощь на 8.3 миллиарда долларов и финансирование сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS на 1.1 миллиарда долларов, следует из трансляции голосования. В контролируемой республиканцами нижней палате законопроект поддержали 214 представителей, против проголосовали 212. Сокращения иностранной помощи, предложенные департаментом государственной эффективности США (DOGE), касаются работы Агентства США по международному развитию (USAID). Экс-глава DOGE Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. В начале мая Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования NPR и PBS за "предвзятую подачу новостей". Издания подали в суд на администрацию Трампа с целью опротестовать лишение их госфинансирования и обвинили власти в попытке ограничить свободу прессы.

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