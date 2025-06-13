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"Лучше уже не станет": в США сделали мрачный вывод о мире на Украине - 13.06.2025, ПРАЙМ
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"Лучше уже не станет": в США сделали мрачный вывод о мире на Украине
"Лучше уже не станет": в США сделали мрачный вывод о мире на Украине - 13.06.2025, ПРАЙМ
"Лучше уже не станет": в США сделали мрачный вывод о мире на Украине
По мнению подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, США упустили возможность завершить украинский конфликт с минимальными для себя издержками, и в... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T09:27+0300
2025-06-13T09:27+0300
политика
сша
украина
запад
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. По мнению подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, США упустили возможность завершить украинский конфликт с минимальными для себя издержками, и в дальнейшем ситуация будет лишь ухудшаться. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала DeepDive."Уже не важно, чего вы хотите — из-за высокомерия и нежелания признавать ситуацию на фронте — шанс упущен. Единственный вопрос: как долго мы еще готовы тянуть с конфликтом? Лучше для нас уже не станет, только хуже. Последствия будут тянуться десятилетиями", — сказал он.Кроме того, эксперт подчеркнул, что ряд американских политиков не готов принять унизительную для них реальность. По словам Дэвиса, Россия выдержала все, что Запад для нее приготовил, и продолжает успешно продвигаться на фронте.Дэвис заключил, что такие политики, как Линдси Грэм*, ведут США к катастрофе. Стратегически выгодный мир можно было бы организовать в самом начале конфликта, в 2022 году, однако США жаждали получить как можно больше выгоды, и теперь им придется заплатить за свои непомерные амбиции высокую цену, добавил эксперт.В начале апреля американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, представил в Конгрессе проект санкций, предусматривающий введение 500-процентных импортных пошлин на товары, ввозимые из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.Кроме того, по сообщениям СМИ, подобные экономические меры в отношении Москвы могут крайне негативно отразиться на США, изолировав их от торговых партнеров.Россия неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением, оказываемым со стороны Запада на протяжении последних лет. В Москве отмечали, что Западу не хватает смелости признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.* внесен в России в список террористов и экстремистов.
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украина
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сша, украина, запад
Политика, США, УКРАИНА, ЗАПАД
09:27 13.06.2025
 
"Лучше уже не станет": в США сделали мрачный вывод о мире на Украине

Дэвис: США упустили шанс завершить конфликт на Украине с минимальными потерями

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. По мнению подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, США упустили возможность завершить украинский конфликт с минимальными для себя издержками, и в дальнейшем ситуация будет лишь ухудшаться. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала DeepDive.
"Уже не важно, чего вы хотите — из-за высокомерия и нежелания признавать ситуацию на фронте — шанс упущен. Единственный вопрос: как долго мы еще готовы тянуть с конфликтом? Лучше для нас уже не станет, только хуже. Последствия будут тянуться десятилетиями", — сказал он.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что ряд американских политиков не готов принять унизительную для них реальность. По словам Дэвиса, Россия выдержала все, что Запад для нее приготовил, и продолжает успешно продвигаться на фронте.
Дэвис заключил, что такие политики, как Линдси Грэм*, ведут США к катастрофе. Стратегически выгодный мир можно было бы организовать в самом начале конфликта, в 2022 году, однако США жаждали получить как можно больше выгоды, и теперь им придется заплатить за свои непомерные амбиции высокую цену, добавил эксперт.
В начале апреля американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, представил в Конгрессе проект санкций, предусматривающий введение 500-процентных импортных пошлин на товары, ввозимые из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.
Кроме того, по сообщениям СМИ, подобные экономические меры в отношении Москвы могут крайне негативно отразиться на США, изолировав их от торговых партнеров.
Россия неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением, оказываемым со стороны Запада на протяжении последних лет. В Москве отмечали, что Западу не хватает смелости признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.
* внесен в России в список террористов и экстремистов.
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