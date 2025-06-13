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В США рассказали, чем Вашингтон помог Израилю в атаке на Иран
В США рассказали, чем Вашингтон помог Израилю в атаке на Иран - 13.06.2025, ПРАЙМ
В США рассказали, чем Вашингтон помог Израилю в атаке на Иран
США предоставили Израилю высокоточные разведывательные данные для нанесения удара по Ирану, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T18:35+0300
2025-06-13T18:35+0300
2025-06-13T18:35+0300
происшествия
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. США предоставили Израилю высокоточные разведывательные данные для нанесения удара по Ирану, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу подтвердил, что США не участвовали в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Вашингтон был информирован Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны". "США не принимали военного участия в атаке Израиля на Иран,... но они предоставили "высокоточную" разведывательную информацию и при необходимости помогут защитить Израиль", - говорится в сообщении. Как пишет телеканал со ссылкой на источник, удары Израиля по Ирану продолжатся и будут "очень интенсивными" в течение следующих нескольких дней. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.
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сша, атака, иран
Происшествия, США, атака, ИРАН
В США рассказали, чем Вашингтон помог Израилю в атаке на Иран
ABC: США предоставили Израилю "высокоточные" разведданные для удара по Ирану
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. США предоставили Израилю высокоточные разведывательные данные для нанесения удара по Ирану, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу подтвердил, что США не участвовали в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Вашингтон был информирован Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".
"США не принимали военного участия в атаке Израиля на Иран,... но они предоставили "высокоточную" разведывательную информацию и при необходимости помогут защитить Израиль", - говорится в сообщении.
Как пишет телеканал со ссылкой на источник, удары Израиля по Ирану продолжатся и будут "очень интенсивными" в течение следующих нескольких дней.
"Нет сомнений": на Западе раскрыли истинную причину атак Израиля на Ирану
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.