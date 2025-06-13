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ВС США участвуют в отражении ракетного удара Ирана по Израилю, пишут СМИ - 13.06.2025, ПРАЙМ
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ВС США участвуют в отражении ракетного удара Ирана по Израилю, пишут СМИ
ВС США участвуют в отражении ракетного удара Ирана по Израилю, пишут СМИ - 13.06.2025, ПРАЙМ
ВС США участвуют в отражении ракетного удара Ирана по Израилю, пишут СМИ
Американские вооруженные силы участвуют в отражении атаки Ирана на Израиль, сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильского... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T22:17+0300
2025-06-13T22:19+0300
сша
иран
ракетные удары
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Американские вооруженные силы участвуют в отражении атаки Ирана на Израиль, сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника.Как ранее сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле."Вооруженные силы США принимают участие в отражении иранской атаки на Израиль", - написал Равид в соцсети X, сославшись на неназванное израильское официальное лицо.Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить силой.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
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сша
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сша, иран, ракетные удары
США, ИРАН, ракетные удары
22:17 13.06.2025 (обновлено: 22:19 13.06.2025)
 
ВС США участвуют в отражении ракетного удара Ирана по Израилю, пишут СМИ

Axios: ВС США участвуют в отражении иранского ракетного ответа на атаки Израиля

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве
Флаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Американские вооруженные силы участвуют в отражении атаки Ирана на Израиль, сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника.
Как ранее сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
"Вооруженные силы США принимают участие в отражении иранской атаки на Израиль", - написал Равид в соцсети X, сославшись на неназванное израильское официальное лицо.
Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить силой.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Макрон заявил о готовности поддержать Израиль в случае ответа Ирана
21:03
 
СШАИРАНракетные удары
 
 
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