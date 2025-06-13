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В ТПП рассказали о прорывах в генетическом животноводстве Ирана
В ТПП рассказали о прорывах в генетическом животноводстве Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ
В ТПП рассказали о прорывах в генетическом животноводстве Ирана
Иран, несмотря на санкции Запада длиной почти в 50 лет, сумел выстроить экономику и совершить прорывы - например, в генетическом животноводстве: иранцы вывели... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T03:06+0300
2025-06-13T03:06+0300
2025-06-13T03:06+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Иран, несмотря на санкции Запада длиной почти в 50 лет, сумел выстроить экономику и совершить прорывы - например, в генетическом животноводстве: иранцы вывели коров, которые дают до 13 тысяч литров молока в год, заявил РИА Новости председатель Российско-Иранского делового совета при ТПП РФ Леонид Ложечко.
"Несмотря на то, что Иран почти 50 лет находится под западными санкциями, он сумел не только выжить, но и выстроить достаточно эффективно экономику, совершить реальные прорывы", - сказал он.
"Например, в пищевой отрасли, в генетическом разведении скота, птицы. Иранцы вывели такую породу коров, одна особь которой дает в год до 13 тысяч литров молока. Это отличный показатель. Так что они обеспечивают себя и молоком, и молочными продуктами", - привел пример Ложечко.
По его словам, "на местном рынке вообще есть все, многое собственного производства".
"Страна реально развивается в разных направлениях. Возводятся жилые дома, строятся производственные площадки", - добавил Ложечко.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
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мировая экономика, иран, москва, запад
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, МОСКВА, ЗАПАД
В ТПП рассказали о прорывах в генетическом животноводстве Ирана
Глава ТПП Ложечко: Иран сумел выстроить экономику и совершить прорывы
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Иран, несмотря на санкции Запада длиной почти в 50 лет, сумел выстроить экономику и совершить прорывы - например, в генетическом животноводстве: иранцы вывели коров, которые дают до 13 тысяч литров молока в год, заявил РИА Новости председатель Российско-Иранского делового совета при ТПП РФ Леонид Ложечко.
"Несмотря на то, что Иран почти 50 лет находится под западными санкциями, он сумел не только выжить, но и выстроить достаточно эффективно экономику, совершить реальные прорывы", - сказал он.
"Например, в пищевой отрасли, в генетическом разведении скота, птицы. Иранцы вывели такую породу коров, одна особь которой дает в год до 13 тысяч литров молока. Это отличный показатель. Так что они обеспечивают себя и молоком, и молочными продуктами", - привел пример Ложечко.
По его словам, "на местном рынке вообще есть все, многое собственного производства".
"Страна реально развивается в разных направлениях. Возводятся жилые дома, строятся производственные площадки", - добавил Ложечко.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.