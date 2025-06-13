https://1prime.ru/20250613/tramp-858451363.html
Трамп искусственно форсирует экономический обвал, заявил аналитик
Трамп искусственно форсирует экономический обвал, заявил аналитик - 13.06.2025, ПРАЙМ
Трамп искусственно форсирует экономический обвал, заявил аналитик
Президент США Дональд Трамп искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, призывая отменить потолок госдолга, говорится в докладе "РИА Новости -... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T07:22+0300
2025-06-13T07:22+0300
2025-06-13T07:22+0300
экономика
мировая экономика
сша
москва
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858451363.jpg?1749788579
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, призывая отменить потолок госдолга, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности".
Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social призвал к полному отказу от предела госдолга США "во избежание экономической катастрофы" на фоне растущей вероятности дефолта в США.
"Продвигаемый Трампом законопроект о новом бюджете, который предусматривает рост расходов и увеличение бюджетного дефицита, вызвал острые разногласия Белого дома с Илоном Маском. Вроде как обнуляются усилия последнего по экономии госрасходов. С другой стороны, нельзя исключать, что Трамп, призывающий отменить потолок госдолга, искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, включая крах надутого донельзя пузыря фондовых рынков, в стремлении предложить спасительные меры, которые не пройдут в отсутствие явного кризиса", - считает аналитик.
По его мнению, они могут включать нечто связанное с будущим ФРС, которая больше века управляет страной в интересах ведущих банков.
"Принимается закон о стейблкойнах, который в принципе может создать условия для манипулирования эмиссией (скажем, под обеспечение волатильной криптовалютой) и "мягкого"/технического списания накопленного непомерного госдолга США", - добавил автор доклада.
Он отмечает, что различия между подходами Трампа и Маска — это, условно, разница между арифметикой и высшей математикой. "Тем более, что Трамп понимает, что сильный доллар — это глобализм и империя и что он в корне противоречит интересам возрождающейся промышленности", - заключил аналитик.
Полный текст доклада "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности" читайте на ria.ru в 8.00.
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, москва, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп
Трамп искусственно форсирует экономический обвал, заявил аналитик
Аналитик: Трамп форсирует экономический обвал, призывая отменить потолок госдолга
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, призывая отменить потолок госдолга, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности".
Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social призвал к полному отказу от предела госдолга США "во избежание экономической катастрофы" на фоне растущей вероятности дефолта в США.
"Продвигаемый Трампом законопроект о новом бюджете, который предусматривает рост расходов и увеличение бюджетного дефицита, вызвал острые разногласия Белого дома с Илоном Маском. Вроде как обнуляются усилия последнего по экономии госрасходов. С другой стороны, нельзя исключать, что Трамп, призывающий отменить потолок госдолга, искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, включая крах надутого донельзя пузыря фондовых рынков, в стремлении предложить спасительные меры, которые не пройдут в отсутствие явного кризиса", - считает аналитик.
По его мнению, они могут включать нечто связанное с будущим ФРС, которая больше века управляет страной в интересах ведущих банков.
"Принимается закон о стейблкойнах, который в принципе может создать условия для манипулирования эмиссией (скажем, под обеспечение волатильной криптовалютой) и "мягкого"/технического списания накопленного непомерного госдолга США", - добавил автор доклада.
Он отмечает, что различия между подходами Трампа и Маска — это, условно, разница между арифметикой и высшей математикой. "Тем более, что Трамп понимает, что сильный доллар — это глобализм и империя и что он в корне противоречит интересам возрождающейся промышленности", - заключил аналитик.
Полный текст доклада "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности" читайте на ria.ru в 8.00.