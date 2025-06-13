Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп искусственно форсирует экономический обвал, заявил аналитик - 13.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250613/tramp-858451363.html
Трамп искусственно форсирует экономический обвал, заявил аналитик
Трамп искусственно форсирует экономический обвал, заявил аналитик - 13.06.2025, ПРАЙМ
Трамп искусственно форсирует экономический обвал, заявил аналитик
Президент США Дональд Трамп искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, призывая отменить потолок госдолга, говорится в докладе "РИА Новости -... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T07:22+0300
2025-06-13T07:22+0300
экономика
мировая экономика
сша
москва
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858451363.jpg?1749788579
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, призывая отменить потолок госдолга, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности". Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social призвал к полному отказу от предела госдолга США "во избежание экономической катастрофы" на фоне растущей вероятности дефолта в США. "Продвигаемый Трампом законопроект о новом бюджете, который предусматривает рост расходов и увеличение бюджетного дефицита, вызвал острые разногласия Белого дома с Илоном Маском. Вроде как обнуляются усилия последнего по экономии госрасходов. С другой стороны, нельзя исключать, что Трамп, призывающий отменить потолок госдолга, искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, включая крах надутого донельзя пузыря фондовых рынков, в стремлении предложить спасительные меры, которые не пройдут в отсутствие явного кризиса", - считает аналитик. По его мнению, они могут включать нечто связанное с будущим ФРС, которая больше века управляет страной в интересах ведущих банков. "Принимается закон о стейблкойнах, который в принципе может создать условия для манипулирования эмиссией (скажем, под обеспечение волатильной криптовалютой) и "мягкого"/технического списания накопленного непомерного госдолга США", - добавил автор доклада. Он отмечает, что различия между подходами Трампа и Маска — это, условно, разница между арифметикой и высшей математикой. "Тем более, что Трамп понимает, что сильный доллар — это глобализм и империя и что он в корне противоречит интересам возрождающейся промышленности", - заключил аналитик. Полный текст доклада "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности" читайте на ria.ru в 8.00.
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, москва, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп
07:22 13.06.2025
 
Трамп искусственно форсирует экономический обвал, заявил аналитик

Аналитик: Трамп форсирует экономический обвал, призывая отменить потолок госдолга

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, призывая отменить потолок госдолга, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности".
Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social призвал к полному отказу от предела госдолга США "во избежание экономической катастрофы" на фоне растущей вероятности дефолта в США.
"Продвигаемый Трампом законопроект о новом бюджете, который предусматривает рост расходов и увеличение бюджетного дефицита, вызвал острые разногласия Белого дома с Илоном Маском. Вроде как обнуляются усилия последнего по экономии госрасходов. С другой стороны, нельзя исключать, что Трамп, призывающий отменить потолок госдолга, искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, включая крах надутого донельзя пузыря фондовых рынков, в стремлении предложить спасительные меры, которые не пройдут в отсутствие явного кризиса", - считает аналитик.
По его мнению, они могут включать нечто связанное с будущим ФРС, которая больше века управляет страной в интересах ведущих банков.
"Принимается закон о стейблкойнах, который в принципе может создать условия для манипулирования эмиссией (скажем, под обеспечение волатильной криптовалютой) и "мягкого"/технического списания накопленного непомерного госдолга США", - добавил автор доклада.
Он отмечает, что различия между подходами Трампа и Маска — это, условно, разница между арифметикой и высшей математикой. "Тем более, что Трамп понимает, что сильный доллар — это глобализм и империя и что он в корне противоречит интересам возрождающейся промышленности", - заключил аналитик.
Полный текст доклада "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности" читайте на ria.ru в 8.00.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМОСКВАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала