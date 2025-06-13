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Трамп прокомментировал напряженность вокруг ядерной сделки с Ираном

Трамп прокомментировал напряженность вокруг ядерной сделки с Ираном - 13.06.2025, ПРАЙМ

Трамп прокомментировал напряженность вокруг ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что дал иранским властям шанс заключить сделку с Вашингтоном, однако те не смогли... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T13:16+0300

2025-06-13T13:16+0300

2025-06-13T13:16+0300

политика

сша

дональд трамп

иран

израиль

сделка

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ВАШИНГТОН, 13 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что дал иранским властям шанс заключить сделку с Вашингтоном, однако те не смогли этого сделать."Я сказал им ясно: просто сделайте это. Но, сколько бы они ни старались, как бы близко ни подходили к сделке, они так и не смогли её заключить", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, комментируя удары Израиля по иранской территории.Тем не менее, американский лидер отметил, что у Ирана все еще есть возможность для заключения сделки, пригрозив, что в противном случае страну будет ждать еще более жесткий ответ.Он также сообщил, что Израиль уже располагает большими объёмами американского оружия и получит ещё больше.

https://1prime.ru/20250613/iran-858459003.html

сша

иран

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сша, дональд трамп, иран, израиль, сделка