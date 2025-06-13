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Трамп прокомментировал напряженность вокруг ядерной сделки с Ираном
Трамп прокомментировал напряженность вокруг ядерной сделки с Ираном - 13.06.2025, ПРАЙМ
Трамп прокомментировал напряженность вокруг ядерной сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что дал иранским властям шанс заключить сделку с Вашингтоном, однако те не смогли... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T13:16+0300
2025-06-13T13:16+0300
2025-06-13T13:16+0300
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ВАШИНГТОН, 13 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что дал иранским властям шанс заключить сделку с Вашингтоном, однако те не смогли этого сделать."Я сказал им ясно: просто сделайте это. Но, сколько бы они ни старались, как бы близко ни подходили к сделке, они так и не смогли её заключить", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, комментируя удары Израиля по иранской территории.Тем не менее, американский лидер отметил, что у Ирана все еще есть возможность для заключения сделки, пригрозив, что в противном случае страну будет ждать еще более жесткий ответ.Он также сообщил, что Израиль уже располагает большими объёмами американского оружия и получит ещё больше.
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Политика, США, Дональд Трамп, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, сделка
Трамп прокомментировал напряженность вокруг ядерной сделки с Ираном
Трамп: у Ирана еще есть шанс заключить сделку по ядерной программе
ВАШИНГТОН, 13 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что дал иранским властям шанс заключить сделку с Вашингтоном, однако те не смогли этого сделать.
"Я сказал им ясно: просто сделайте это. Но, сколько бы они ни старались, как бы близко ни подходили к сделке, они так и не смогли её заключить", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, комментируя удары Израиля по иранской территории.
Тем не менее, американский лидер отметил, что у Ирана все еще есть возможность для заключения сделки, пригрозив, что в противном случае страну будет ждать еще более жесткий ответ.
Он также сообщил, что Израиль уже располагает большими объёмами американского оружия и получит ещё больше.
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