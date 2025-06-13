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Трамп надеется, что шестой раунд переговоров с Ираном состоится - 13.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250613/tramp-858462657.html
Трамп надеется, что шестой раунд переговоров с Ираном состоится
Трамп надеется, что шестой раунд переговоров с Ираном состоится - 13.06.2025, ПРАЙМ
Трамп надеется, что шестой раунд переговоров с Ираном состоится
Администрация президента США Дональда Трампа надеется, что шестой раунд переговоров с Ираном в Омане по вопросу иранской ядерной программы состоится, несмотря... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T15:03+0300
2025-06-13T15:04+0300
политика
иран
израиль
дональд трамп
сша
переговоры
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа надеется, что шестой раунд переговоров с Ираном в Омане по вопросу иранской ядерной программы состоится, несмотря на израильские удары, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Администрация Трампа всё ещё надеется, что шестой раунд переговоров по ядерной сделке с иранцами состоится в Омане в воскресенье, как и было ранее запланировано", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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иран, израиль, дональд трамп, сша, переговоры
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, США, переговоры
15:03 13.06.2025 (обновлено: 15:04 13.06.2025)
 
Трамп надеется, что шестой раунд переговоров с Ираном состоится

CNN: Трамп надеется на проведение новых переговоров с Ираном, несмотря на атаки Израиля

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа надеется, что шестой раунд переговоров с Ираном в Омане по вопросу иранской ядерной программы состоится, несмотря на израильские удары, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа всё ещё надеется, что шестой раунд переговоров по ядерной сделке с иранцами состоится в Омане в воскресенье, как и было ранее запланировано", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Трамп прокомментировал напряженность вокруг ядерной сделки с Ираном
13:16
 
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