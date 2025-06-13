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Почти две трети торговых партнеров США стали сокращать экспорт

Почти две трети торговых партнеров США стали сокращать экспорт - 13.06.2025, ПРАЙМ

Почти две трети торговых партнеров США стали сокращать экспорт

Почти две трети торговых партнеров США на фоне введения пошлин стали сокращать экспорт в Штаты, при этом у трети из них он упал минимум на 10%, подсчитало РИА... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T06:16+0300

2025-06-13T06:16+0300

2025-06-13T06:16+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Почти две трети торговых партнеров США на фоне введения пошлин стали сокращать экспорт в Штаты, при этом у трети из них он упал минимум на 10%, подсчитало РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, по итогам апреля этого года в месячном выражении из 215 рассмотренных торговых партнеров США 132 сократили поставки в Штаты. Из них 39 крупных партнеров снизили экспорт более чем на 10% как в годовом, так и месячном выражении. Против большинства крупных стран, которые сократили экспорт в США, действуют повышенные "взаимные" пошлины. Так, экспорт Китая в Штаты за месяц сократился на 14% - до 25,4 миллиарда долларов, Канады - на 18%, до 29,4 миллиарда долларов, Южной Кореи - на 19%, до 9,9 миллиарда долларов. При этом сильнее всего экспорт рухнул у небольшого партнера США - французской территории Реюньон в Индийском океане. Поставки в апреле упали в 41 раз в месячном выражении и в 14 раз в годовом - до 197,7 тысячи долларов с нескольких миллионов. Следом расположилась Намибия, чей экспорт в апреле в месячном выражении упал в 13,6 раза и составил 6,8 миллиона долларов. Поставки из Казахстана сократились в 8,8 раза - до 130,1 миллиона долларов, из Мозамбика - в 5,4 раза, до 2,4 миллиона долларов, из Словении - в 2,4 раза, до 233,2 миллиона долларов. При этом ряд партнеров США, против которых действуют тарифы по базовой ставке в 10%, в апреле смогли нарастить торговлю со Штатами. Больше всего поставки за месяц увеличила Монголия - в 3,1 раза, до 4,1 миллиона долларов, а также Уганда - вдвое, до 24 миллиона. Также среди выигравших экономик оказались Тайвань, увеличивший экспорт в США на 18% - до 14,6 миллиарда долларов, Чили - на 34%, до 2,5 миллиарда, и Колумбия - на 21%, до 1,8 миллиарда.

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мировая экономика, сша, китай, канада