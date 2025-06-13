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Израиль сообщил о нанесении ударов по базам ВВС Ирана
Израиль сообщил о нанесении ударов по базам ВВС Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ
Израиль сообщил о нанесении ударов по базам ВВС Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные базы ВВС Ирана "Хамдам" и "Тебриз", а также уничтожила десятки объектов ПВО, в том числе БПЛА и ракетные... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T23:34+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные базы ВВС Ирана "Хамдам" и "Тебриз", а также уничтожила десятки объектов ПВО, в том числе БПЛА и ракетные установки, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "Ранее сегодня Армия обороны Израиля атаковала военные базы ВВС Ирана "Хамдан" и "Тебриз", в результате атаки база "Тебриз" была разрушена. Также силы ЦАХАЛ атаковали и уничтожили десятки объектов ПВО иранского режима, беспилотные летательные аппараты и пусковые установки ракет", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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удары, ввс, иран
Израиль сообщил о нанесении ударов по базам ВВС Ирана
ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по базам ВВС Ирана и уничтожил десятки объектов ПВО
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные базы ВВС Ирана "Хамдам" и "Тебриз", а также уничтожила десятки объектов ПВО, в том числе БПЛА и ракетные установки, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
"Ранее сегодня Армия обороны Израиля атаковала военные базы ВВС Ирана "Хамдан" и "Тебриз", в результате атаки база "Тебриз" была разрушена. Также силы ЦАХАЛ атаковали и уничтожили десятки объектов ПВО иранского режима, беспилотные летательные аппараты и пусковые установки ракет", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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