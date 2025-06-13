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В Китае отметили увеличение турпотока из Москвы в Пекин на 83% - 13.06.2025, ПРАЙМ
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В Китае отметили увеличение турпотока из Москвы в Пекин на 83%
В Китае отметили увеличение турпотока из Москвы в Пекин на 83% - 13.06.2025, ПРАЙМ
В Китае отметили увеличение турпотока из Москвы в Пекин на 83%
Турпоток из Москвы в Пекин увеличился на 83% за 5 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам заместитель... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T13:25+0300
2025-06-13T13:25+0300
туризм
россия
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ПЕКИН, 13 июн - ПРАЙМ. Турпоток из Москвы в Пекин увеличился на 83% за 5 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам заместитель директора Управления по делам культуры и туризма Пекина Чжэн Фан. В пятницу в Пекине проходит конференция "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина". "И особенно интересные цифры - это туризм из Москвы в Пекин, он увеличился за первые пять месяцев, с января по май, на 83%, это удивительная цифра", - сказала Чжэн Фан. По ее словам, Пекин также развивает уникальные маршруты для туристов. "Хотели бы представить еще 10 маршрутов, очень интересных, которые московский туризм может предлагать туристам из Москвы, из России", - добавила Чжэн Фан. В свою очередь председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов отметил, что более 130 рейсов связывает Москву с различными городами Китая. "Уверен, озвученные цифры по росту турпотока из Москвы в Пекин будут и дальше продолжать расти", - добавил он.
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туризм, россия, китай, москва, пекин
Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Пекин
13:25 13.06.2025
 
В Китае отметили увеличение турпотока из Москвы в Пекин на 83%

Чжэ Фан: турпоток из Москвы в Пекин вырос на 83% по сравнению с 2024 годом

© AFP / Greg Baker#Празднование 1 мая в Пекине
#Празднование 1 мая в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© AFP / Greg Baker
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ПЕКИН, 13 июн - ПРАЙМ. Турпоток из Москвы в Пекин увеличился на 83% за 5 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам заместитель директора Управления по делам культуры и туризма Пекина Чжэн Фан.
В пятницу в Пекине проходит конференция "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина".
"И особенно интересные цифры - это туризм из Москвы в Пекин, он увеличился за первые пять месяцев, с января по май, на 83%, это удивительная цифра", - сказала Чжэн Фан.
По ее словам, Пекин также развивает уникальные маршруты для туристов.
"Хотели бы представить еще 10 маршрутов, очень интересных, которые московский туризм может предлагать туристам из Москвы, из России", - добавила Чжэн Фан.
В свою очередь председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов отметил, что более 130 рейсов связывает Москву с различными городами Китая.
"Уверен, озвученные цифры по росту турпотока из Москвы в Пекин будут и дальше продолжать расти", - добавил он.
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