https://1prime.ru/20250613/turpotok-858459905.html

В Китае отметили увеличение турпотока из Москвы в Пекин на 83%

В Китае отметили увеличение турпотока из Москвы в Пекин на 83% - 13.06.2025, ПРАЙМ

В Китае отметили увеличение турпотока из Москвы в Пекин на 83%

Турпоток из Москвы в Пекин увеличился на 83% за 5 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам заместитель... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T13:25+0300

2025-06-13T13:25+0300

2025-06-13T13:25+0300

туризм

россия

китай

москва

пекин

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ПЕКИН, 13 июн - ПРАЙМ. Турпоток из Москвы в Пекин увеличился на 83% за 5 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам заместитель директора Управления по делам культуры и туризма Пекина Чжэн Фан. В пятницу в Пекине проходит конференция "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина". "И особенно интересные цифры - это туризм из Москвы в Пекин, он увеличился за первые пять месяцев, с января по май, на 83%, это удивительная цифра", - сказала Чжэн Фан. По ее словам, Пекин также развивает уникальные маршруты для туристов. "Хотели бы представить еще 10 маршрутов, очень интересных, которые московский туризм может предлагать туристам из Москвы, из России", - добавила Чжэн Фан. В свою очередь председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов отметил, что более 130 рейсов связывает Москву с различными городами Китая. "Уверен, озвученные цифры по росту турпотока из Москвы в Пекин будут и дальше продолжать расти", - добавил он.

https://1prime.ru/20250602/krym-858125060.html

китай

москва

пекин

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туризм, россия, китай, москва, пекин