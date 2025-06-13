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Турецкий рынок акций несет потери на фоне атак Израиля по Ирану - 13.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Турецкий рынок акций несет потери на фоне атак Израиля по Ирану
Турецкий рынок акций несет потери на фоне атак Израиля по Ирану - 13.06.2025, ПРАЙМ
Турецкий рынок акций несет потери на фоне атак Израиля по Ирану
Турецкий рынок акций несет потери на фоне авиаударов Израиля по Ирану, наибольший обвал - у транспортного сектора, сообщила газета Ekonomim. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T11:44+0300
2025-06-13T11:44+0300
экономика
турция
рынок
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АНКАРА, 13 июн - ПРАЙМ. Турецкий рынок акций несет потери на фоне авиаударов Израиля по Ирану, наибольший обвал - у транспортного сектора, сообщила газета Ekonomim. "Индекс Borsa Istanbul 100 начал день на отметке 9167 пунктов с потерей 3,71 процента. Банковский индекс потерял на открытии 4,77 процента, а транспортный индекс упал на 6 процентов", - пишет издание. "Заявив, что новости с Ближнего Востока будут в центре внимания инвесторов, аналитики отметили, что в техническом плане уровни 9 100 и 9 000 пунктов находятся в позиции поддержки, а уровни 9 200 и 9 300 - в позиции сопротивления по индексу BIST 100", - добавляет газета. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
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турция, рынок
Экономика, ТУРЦИЯ, Рынок
11:44 13.06.2025
 
Турецкий рынок акций несет потери на фоне атак Израиля по Ирану

Ekonomim: турецкий рынок акций несет потери на фоне авиаударов Израиля по Ирану

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости
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АНКАРА, 13 июн - ПРАЙМ. Турецкий рынок акций несет потери на фоне авиаударов Израиля по Ирану, наибольший обвал - у транспортного сектора, сообщила газета Ekonomim.
"Индекс Borsa Istanbul 100 начал день на отметке 9167 пунктов с потерей 3,71 процента. Банковский индекс потерял на открытии 4,77 процента, а транспортный индекс упал на 6 процентов", - пишет издание.
"Заявив, что новости с Ближнего Востока будут в центре внимания инвесторов, аналитики отметили, что в техническом плане уровни 9 100 и 9 000 пунктов находятся в позиции поддержки, а уровни 9 200 и 9 300 - в позиции сопротивления по индексу BIST 100", - добавляет газета.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Российский рынок акций растет в начале основных торгов пятницы
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